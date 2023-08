Mulher inventou rapto e tortura. Marido libertado em Moselle

Share this with email

O Ministério Público afastou, na terça-feira, as dúvidas que subsistiam no caso de uma mulher de 53 anos que acusava o marido de a ter raptado desde 2011, em Forbach (Mosela), um caso que se insere numa "desordem social" mais vasta.

As dúvidas já tinham surgido na tarde de segunda-feira, poucas horas depois da detenção, na sua casa, de um alemão de 55 anos, cuja mulher tinha pedido ajuda para denunciar que estava a ser mantida em cativeiro e maltratada, alegações que faziam prever um caso horrível.

Foi imediatamente aberto um inquérito de flagrante delito por "rapto", "atos de tortura e barbárie" e "violação agravada". No entanto, os vestígios físicos encontrados na habitação do casal e os relatórios médicos rapidamente excluíram quaisquer factos tão graves.

As acusações da esposa "não são corroboradas por quaisquer resultados da polícia", afirmou o procurador Olivier Glady, numa conferência de imprensa no final da tarde de terça-feira.

Em consequência, "a custódia (do homem)", que sempre negou os factos, "será levantada ao fim da tarde ou à noite", disse.

Queixas falsas

O médico legista não detetou "nenhuma fratura" quando examinou a mulher. Apenas "duas nódoas negras" foram observadas pelo especialista, que considera, no entanto, que são "provavelmente fruto de uma falta de jeito ou de maus gestos" por parte da mulher.

Em todo o caso, insiste o procurador, "não há lesões relacionadas com as queixas" apresentadas.

Doença autoimune

O médico legista, que examinou a alegada vítima na terça-feira, "não exclui a possibilidade de esta mulher ter sido afetada por patologias inflamatórias de tipo reumatológico", como disse aos investigadores o marido, desempregado há vários anos depois de ter trabalhado na indústria na Alemanha.

Segundo este, a sua mulher, de nacionalidade espanhola e alemã, sofre de "reumatismo de natureza autoimune", que se terá agravado nos últimos meses, provocando-lhe "invalidez", pois já não podia deslocar-se, relata o magistrado.

Terão também provocado "alergias" e um "mecanismo de alopécia", o que explica a ausência de cabelos na cabeça da mulher, que foi encontrada "com a cabeça rapada".

"Rancor" e acusações

A audiência revelou que o marido cuidava da mulher diariamente. Mas, de acordo com as primeiras conclusões, "ela culpava-o" pelo seu estado de saúde, o que explicaria o "rancor" para com ele e as acusações.

A mulher não tinha direito aos cuidados de saúde prestados no país porque o casal não está inscrito na Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam). O marido justificou esta falta de acompanhamento médico com o receio dos "custos envolvidos", a barreira linguística (o casal não fala francês) e os "embaraços administrativos".

Depois do "susto penal", este caso está a transformar-se em "desordem social", afirmou o procurador. O Ministério Público vai dirigir-se ao conselho departamental e ao "seu serviço social" para "encorajar finalmente o cuidado e a assistência".

Os vizinhos entrevistados pela AFP na segunda-feira em Forbach descreveram um homem e uma mulher "discretos" que nunca viram. Ambos os membros do casal têm família na Alemanha, no caso do marido, e em Espanha, no caso da mulher, mas as relações com os seus parentes "romperam-se", segundo Olivier Glady.

Confinamento violento?

A mulher foi descoberta pela polícia na segunda-feira de manhã, emaciada e seminua, num apartamento no centro de Forbach, onde vivia com o marido. Na noite anterior, a mulher tinha telefonado "a uma associação alemã de proteção das vítimas, que chamou a polícia de Wiesbaden", segundo a AFP, que contactou depois a polícia francesa.

Na segunda-feira, as primeiras informações de fontes policiais sugeriam que o caso envolvia um confinamento violento, mas, numa conferência de imprensa, Glady foi muito cauteloso, referindo-se já a "condições insatisfatórias para o tratamento de uma doença".

Negou também vários elementos, como a existência de um banco de tortura ou de um caderno de abusos no apartamento. Segundo o procurador, a vedação existia claramente "para impedir" a fuga da dezena de gatos que viviam no apartamento do casal.