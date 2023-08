Moselle. Polícia salva mulher que terá sido raptada e torturada pelo marido

Share this with email

Uma mulher alemã de 53 anos afirma ter estado sob sequestro desde 2011, num apartamento em Forbach (Moselle). A alegada vítima foi encontrada esta segunda-feira pelas autoridades, que prenderam o respetivo marido e suposto autor do crime, segundo fontes policiais citadas pela AFP.



O homem, um alemão de 55 anos, foi detido pela polícia de Metz às 6h00 da manhã e está sob custódia.

Nua e com ossos partidos

Quando a polícia chegou ao apartamento, a mulher foi encontrada numa divisão e estava nua, com a cabeça rapada. Encontrava-se desnutrida e com ossos partidos. De acordo com a rádio RMC, a alegada vítima apresentava fraturas “nas duas pernas e nos dedos” e foi logo hospitalizada.

As circunstâncias em que foi encontrada também alimentam a tese de tortura prolongada. A sala tinha apenas uma televisão e uma bancada de tortura, descreve a AFP que cita fontes policiais.

Investigação em andamento

“Estamos preocupados com o assunto mas é muito cedo para avançar com informações. Muitas verificações estão em andamento, prefiro permanecer cauteloso ”, disse à AFP uma fonte policial de Metz.



Terá sido a própria mulher a pedir ajuda, quando conseguiu roubar um telefone e ligou aos serviços de emergência alemães em Wiesbaden, que logo encaminharam o caso para a polícia francesa.



Segundo o Le Républicain Lorrain, citado pela AFP, a mulher ligou no domingo, ao final do dia, "do alojamento onde era alegadamente mantida pelo cônjuge em condições sórdidas".



Foi aberta uma investigação por "sequestro, violação agravada e atos de tortura e barbárie”, segundo a BFMTV.



Também terá sido descoberto um “caderno” que poderá constituir uma prova: o homem “teria anotado todos os fatos e os horários em que alimentou a vítima”, avança a RMC.