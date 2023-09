Moselle. Homem morre em evento de 30 mil evangelistas 

Share this with email

Abriu as suas portas uma semana antes do previsto devido à enorme afluência de peregrinos. A base aérea de Grostenquin, em Moselle, foi designada para acolher o encontro evangélico anual da comunidade Vie et Lumière.

Até às 19 horas de sexta-feira, as autoridades francesas tinham contado 4.204 caravanas, mais 150 autocaravanas, num total de 4.354 veículos estacionados no local do evento. Isto representa um aumento de 123 veículos em 24 horas, segundo a autarquia de Moselle num comunicado de imprensa.

Milhares de peregrinos

Um total de 20.000 pessoas já se encontravam em Grostenquin, na sexta-feira, para participar neste encontro evangélico, que começa no domingo, 3 de setembro, e se prolonga até ao dia 10.

A autarquia estima que entre 30.000 e 40.000 peregrinos desta comunidade composta por 100.000 membros compareçam neste encontro anual.

No local, 394 polícias, apoiados por um destacamento de motociclistas do CRS, bem como 14 bombeiros e equipas de proteção ambiental, garantiam a segurança e o cumprimento das regras no local. Foi montado um centro médico que recebeu mais de 90 pessoas no dia 1 de setembro.

Morte por enfarte

Na sexta-feira, uma morte ensombrou o encontro de evangelistas que ainda nem sequer começou: um homem sofreu um ataque cardíaco e foi transportado para o hospital, pelos bombeiros, onde acabou por falecer.

O consumo de água na antiga base aérea de Grostenquin tem sido objeto de um controlo rigoroso dada a afluência de visitantes, não tendo até agora registado qualquer problema, segundo a autarquia.

Recolha de lixo

Por seu turno, os conselheiros municipais têm estado atentos a este encontro, realizando reuniões com os serviços públicos para que tudo corra em conformidade, nomeadamente quanto à recolha de lixo e dejetos no local e pela autarquia, além do controlo sobre as atividades porta a porta dos evangelistas.

Artigo publicado no Virgule.lu e adaptado por Paula Santos Ferreira