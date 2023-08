Ministro da Defesa britânico oficializa demissão

Ben Wallace, de 53 anos, tinha manifestado durante o verão a sua intenção de se retirar da vida política, após nove anos no governo.

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, que tinha recentemente avisado que pretendia abandonar o cargo, demitiu-se esta quinta-feira formalmente, anunciou o Governo.

Ben Wallace, de 53 anos, tinha manifestado durante o verão a sua intenção de se retirar da vida política, após nove anos no governo, quatro dos quais como Ministro da Defesa.

"Fui eleito deputado em 2005 e, após tantos anos, chegou o momento de me dedicar aos aspetos da vida que negligenciei e de explorar novas oportunidades", escreveu na sua carta de demissão publicada pelo gabinete do primeiro-ministro, Rishi Sunak, que deverá anunciar em breve o nome do sucessor.

Na carta, Wallace elogiou a resposta do Reino Unido à guerra na Ucrânia e agradeceu a Sunak o investimento nas forças armadas e também a “amizade”, acrescentando: "O senhor e o governo terão o meu apoio contínuo".

Na resposta, o primeiro-ministro escreveu que o Wallace "serviu o país com distinção", elogiando a "clarividência e visão estratégica".

Reconhecido pelo papel no apoio à Ucrânia face à invasão russa, Wallace foi apontado como um potencial candidato a líder do Partido Conservador e a primeiro-ministro, mas excluiu-se da corrida para substituir Boris Johnson no verão passado e, em vez disso, apoiou a eventual vencedora Liz Truss.