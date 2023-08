Milhões de crianças precisam de apoio um ano após inundações no Paquistão

Share this with email

A agência das Nações Unidas para a infância alertou esta sexta-feira que, um ano após as inundações no Paquistão, cerca de quatro milhões de crianças continuam a precisar de assistência humanitária e de acesso a serviços essenciais.

O alerta da UNICEF surge numa altura em que as autoridades da província oriental de Punjab, no Paquistão, correm contra o tempo para retirar as pessoas das zonas afetadas pelo transbordamento do rio Sutlej.

Desde o dia 1 de agosto, que as equipas de resgate retiraram mais de 100 mil pessoas de áreas isoladas nos distritos de Kasur e Bahawalpur.

Há mais de seis meses, dezenas de países e instituições internacionais, numa conferência apoiada pela ONU em Genebra, prometeram mais de nove mil milhões de dólares para ajudar o Paquistão na recuperação e construção após inundações do verão passado.

No entanto, a maior parte assumiu a forma de empréstimos para projetos, que ainda estão em fase de planeamento.

“As chuvas das monções desta estação estão a piorar as condições já desafiantes para as comunidades afetadas pelas cheias, que causaram a morte a 87 crianças em todo o país”, adiantou a UNICEF em comunicado.

De acordo com a UNICEF, cerca de oito milhões de pessoas, das quais cerca de metade são crianças, continuam a viver sem acesso a água potável nas zonas afetadas pelas cheias.

"Um ano horrível"

“As crianças vulneráveis que vivem em zonas afetadas pelas cheias suportaram um ano horrível. Perderam os seus entes queridos, as suas casas e escolas”, disse Abdullah Fadil, representante da UNICEF no Paquistão.

As inundações do ano passado afetaram 33 milhões de pessoas e mataram 1.739. Os dilúvios destruíram ou danificaram 30 mil escolas, duas mil instalações de saúde e 4.300 sistemas de abastecimento de água.

A UNICEF afirmou que um terço das crianças já estavam fora da escola antes das cheias, enquanto a subnutrição estava a atingir níveis de emergência e o acesso a água potável e saneamento era preocupantemente baixo.

A UNICEF apelou ao Paquistão e às agências humanitárias para aumentarem e manterem o investimento em serviços sociais básicos para crianças e famílias.