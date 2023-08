Menino morre afogado numa banheira em França. Mãe é suspeita

Share this with email

A 16 de agosto, os bombeiros de Annecy, em França, descobriram o corpo de um menino de 5 anos afogado na banheira de um apartamento. A mãe da criança, ferida com cortes nos pulsos, ainda estava em casa, avançou o jornal Dauphiné Libéré, citado pela AFP.

O alerta foi dado pelos vizinhos, que dizem ter ouvido gritos de socorro.

A progenitora de 39 anos foi indiciada por homicídio de menor e está sob custódia.

A suspeita contestou os factos, alegando ter sido vítima de uma agressão por estranhos e que o filho já estava morto quando acordou, explicou a procuradoria, que se referiu aos acontecimentos como um “um caso sombrio”.

Segundo a autópsia, passou “algum tempo” entre a morte da criança e a descoberta do corpo. As causas da morte continuam por apurar.

O pai do menino, que estava de férias, não é suspeito no crime. O casal divorciou-se no ano passado e dividiu a custódia do único filho.