Matrícula belga personalizada diverte polícia em França

Numa publicação do Facebook, a Gendarmerie de la Haute-Saône partilhou uma fotografia de uma viatura com uma inscrição peculiar.

A polícia de Haute-Saône, departamento no noroeste de França, deparou-se com uma matrícula algo peculiar na estrada durante os seus controlos habituais de trânsito.

O carro que seguia à frente das autoridades, com registo belga, escolheu as letras e números "APER000" (diminutivo de 'apéritif', aperitivo em português) e chamou a atenção dos agentes, que partilharam uma fotografia da matrícula no Facebook.

"Bom dia aos nossos amigos belgas e às suas placas de matrícula personalizáveis. Isso não vos livrará dos controlos", gracejou a Gendarmerie de la Haute-Saône, recomendado a todos prudência ao volante.