Marrocos bate novo recorde com temperatura máxima de 50,4°C

Esta é a primeira vez que as temperaturas ultrapassam os 50 graus no país.

A vaga de calor foi a causa dos incêndios florestais registados nos últimos dias no norte do país. © Créditos: AFP

A estação meteorológica de Agadir, no sul de Marrocos, registou uma temperatura máxima de 50,4°C na sexta-feira, o que é considerado um novo recorde nacional, informou no domingo a Direção-Geral de Meteorologia (DGM).

O recorde anterior tinha sido estabelecido a 13 de julho (49,9°C) em Smara, uma cidade do Sahara Ocidental, segundo a DGM.

Esta é a primeira vez que as temperaturas ultrapassam os 50 graus em Marrocos, segundo o gabinete nacional de meteorologia.

Desde o início do verão, todo o território marroquino tem sido assolado por uma série de ondas de calor que elevaram as temperaturas a níveis recorde.

"Este tempo escaldante deve-se à afluência de uma massa de ar seco e quente proveniente do Sul, que provocou uma subida acentuada das temperaturas, ultrapassando a norma mensal entre 5 e 13 graus, nomeadamente na sexta-feira 11 e no sábado 12", explicou a DGM num comunicado de imprensa.

A vaga de calor foi a causa dos incêndios florestais registados nos últimos dias no norte do país, perto de Tânger e mais a leste na província de Taza, segundo os jornalistas da AFP no local.

Os incêndios, de extensão limitada mas alimentados por ventos fortes, danificaram ou destruíram várias centenas de hectares de floresta. Até à data, não se registaram vítimas.

De acordo com o serviço europeu Copernicus, julho de 2023 bateu largamente o recorde do mês mais quente alguma vez registado na Terra, com mais 0,33°C do que o mês que detinha este título até agora (julho de 2019).

Para Marrocos, julho foi o quarto julho mais quente desde 1961.

No entanto, a DGM prevê uma ligeira descida das temperaturas no norte do país magrebino nos próximos dias.