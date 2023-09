Luxemburguês condenado na Alemanha por publicar vídeos de mulher em sites de pornografia

Share this with email

Um homem do Luxemburgo terá de pagar uma indemnização de 120 mil euros a uma mulher alemã por ter publicado vídeos íntimos sem o seu consentimento em sites pornográficos, decidiu o Tribunal Regional de Düsseldorf.

Tudo começou com um 'match' no Tinder, no final de 2020. O luxemburguês e a alemã começaram a trocar mensagens na aplicação e mantiveram contacto por meses. As conversas tornaram-se mais íntimas e ambos enviaram vídeos de teor sexual para apimentar a troca, ainda que nunca tenham combinado um encontro.

Queixa nos dois países

No entanto, em fevereiro passado, o homem desapareceu sem aviso prévio. De acordo com o Luxemburger Wort, a mulher suspeitou que algo se passava e, ao pesquisar o seu nome no Google, descobriu um dos vídeos que havia enviado num site de pornografia.

No mesmo dia, a vítima terá apresentado queixa às autoridades alemãs e, uma semana depois, contactou a polícia no Luxemburgo.

Apesar de o homem ter dado um nome falso, as autoridades conseguiram chegar até ele. Trata-se do proprietário de uma imobiliária, casado e com filhos.

15 vídeos

O arguido tinha publicado 15 vídeos em vários sites de pornografia, usando o nome completo da mulher.

Num primeiro interrogatório, o luxemburguês inventou que o telefone tinha sido roubado, mas acabou por admitir depois que tinha sido o próprio a divulgar amplamente os conteúdos íntimos.

No julgamento, declarou não ter publicado "intencionalmente" os vídeos, pretendendo que ficassem privados. Mas o tribunal considerou estas declarações pouco viáveis, uma vez que cada vídeo esta com nomes em inglês e alemão, a pensar num público mais vasto.

O tribunal considerou, assim, que o caso tratou-se de uma violação grave dos direitos pessoais e condenou o homem ao pagamento de uma indemnização de 120 mil euros, um novo recorde para casos semelhantes no país.