Lusodescendentes desaparecidos nos incêndios do Havai

Imagem de destruição deixada pelos fogos no Havai.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que há lusodescendentes desaparecidos na sequência dos incêndios florestais no Havai, que provocaram a morte de, pelo menos, 89 pessoas.

Estes são os incêndios mais mortíferos nos EUA desde há 100 anos e o número de vítimas continua a aumentar.

“Até ao momento, o Governo [local] ainda não publicou as listas de vítimas mortais, havendo no entanto conhecimento de membros de famílias lusodescendentes que se encontram desaparecidos”, adiantou sábado, em resposta à Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Por seu turno, numa mensagem da rede social X (antigo Twitter), o ministro Augusto Santos Silva desejou que os lusodescendentes desaparecidos “sejam encontrados são e salvos”.

Solidariedade

Na publicação, o governante mostra-se solidário com “as famílias lusodescendentes atingidas pela terrível tragédia” dos incêndios no Havai, nos Estados Unidos.

Até agora o MNE "não regista" qualquer pedido de apoio de cidadãos com dupla nacionalidade ou lusodescendentes naquele estado dos EUA.

"Há cerca de 30 cidadãos nacionais, inscritos no Consulado Geral de São Francisco, com residência no Havai. A comunidade portuguesa, com dupla nacionalidade, estima-se em cerca de 200" pessoas refere o ministério numa nota enviada à Lusa.

Comunidade portuguesa

A comunidade com herança portuguesa, "estimada em cerca de 100 mil pessoas", é formada por descendentes da vaga migratória do final do século XIX que não têm nacionalidade portuguesa.

Pelo menos 89 pessoas morreram nos incêndios que atingiram a ilha norte-americana de Maui, no arquipélago do Havai, segundo o mais recente balanço divulgado pelas autoridades locais.

O Governo português garantiu estar a acompanhar a situação através do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, mantendo-se ainda em contacto com os líderes da comunidade portuguesa no Havai.

Vítimas vão aumentar

O último balanço dá conta de 89 mortos, "mas [o número] vai continuar a aumentar", declarou já este domingo o governador do Estado do Havai, John Greene. "Queremos que as pessoas se preparem para isso", adiantou.

De acordo com as autoridades do condado de Maui, cerca de 1.418 pessoas foram levadas para abrigos.

Os fogos são os mais mortíferos e destruidores dos desastres ocorridos no Havai, desde o ‘tsunami’ de 1960, que causou a morte a 61 pessoas.