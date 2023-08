Líder do Grupo Wagner terá morrido em acidente de aviação

Um jato executivo caiu esta quarta-feira no norte de Moscovo matando 10 pessoas. Yevgeny Prigozhin consta na lista de passageiros.

O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin. © Créditos: AFP

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um jato executivo caiu esta quarta-feira no norte de Moscovo matando 10 pessoas, e o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, consta na lista de passageiros, informaram as autoridades russas.

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer ocorrida na região de Tver, de acordo com a entidade em comunicado citado pela agência Tass, acrescentando que o nome Yevgeny Prigozhin foi incluído na lista de passageiros do voo.