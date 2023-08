Jovem de 20 anos morre esfaqueado em Nancy

Share this with email

Esta terça-feira, cinco pessoas foram detidas após o ataque fatal a um jovem de 20 anos no sábado, em Nancy, na França, avança a AFP.

O crime aconteceu, por volta das 5h00 da madrugada, quando um casal discutia na rua perto de uma discoteca e um amigo acompanhava o casal, explicou a procuradoria de Nancy.

Pouco depois da discussão, um carro parou perto do jovem. “Quatro homens saíram e espancaram-no”, para além de lhe terem dado golpes com facas.

Os agressores fugiram de carro, deixando o homem “inconsciente e sujo de sangue”.



Segundo a procuradoria citada pela AFP, a vítima sofreu "danos muito graves na artéria carótida” e morreu no final da tarde desse dia.

Grupo detido

A procuradoria de Nancy solicitou a prisão provisória de sete pessoas “dada a gravidade dos factos, a fim de preservar as provas e pistas”. Os visados, com idades entre 20 e 22 anos, foram detidos ainda no fim de semana.

Apresentados a um juiz na noite de segunda-feira, quatro homens foram indiciados por homicídio e ficaram detidos preventivamente.



As outras três pessoas, todas mulheres, foram indiciadas por serem cúmplices em homicídio e uma delas também ficou em prisão preventiva, mas já recorreu desta decisão.