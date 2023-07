Itália em alerta vermelho com as temperaturas altas

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Ministério da Saúde emitiu um alerta vermelho, válido durante todo o fim de semana, para várias cidades centrais, de Roma a Bolonha, de Florença a Pescara, onde se prevê que as temperaturas atinjam os 36/37°C no domingo (39°C no sentido), antes de atingirem o pico no início da semana. Em Roma, as temperaturas poderão subir até aos 40°C na segunda-feira e depois 42 ou 43°C na terça-feira, batendo o anterior recorde de 40,5°C estabelecido na capital em agosto de 2007.

A Sardenha poderá também bater o recorde de 48,8°C estabelecido em 11 de agosto de 2021, a temperatura mais alta alguma vez registada na Europa. O norte da península não deverá ser poupado, prevendo-se 38°C em Milão na terça-feira.

As estruturas sanitárias e médicas já estão a ser mobilizadas em todo o país para cuidar das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente as que sofrem de desidratação, e para prestar assistência aos idosos em lares de idosos. Em 2022, o calor na Europa provocou a morte de 60.000 pessoas, das quais 18.000 em Itália, o país mais afetado, segundo um estudo publicado na segunda-feira na revista Nature Medicine.