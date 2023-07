Iraque expulsa embaixador depois de queima de Alcorão na Suécia

Share this with email

O primeiro-ministro do Iraque ordenou esta quinta-feira a expulsão do embaixador sueco e a retirada do encarregado de negócios iraquiano da Suécia, depois de um homem ter queimado uma cópia do Alcorão em Estocolmo.

O conflito diplomático ocorreu horas depois de manifestantes terem protestado contra a queima de uma cópia do livro sagrado islâmico na capital sueca, invadindo a embaixada sueca em Bagdade e provocando um pequeno incêndio.

Os manifestantes que entraram na embaixada agitavam bandeiras e sinais com o rosto do influente clérigo xiita iraquiano e líder político Muqtada al-Sadr, contestando o que consideraram ser a passividade das autoridades suecas para com o ato da profanação do Alcorão.

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, disse que as autoridades irão processar os responsáveis pelo incêndio na embaixada, prometendo uma investigação aos acontecimentos.

Conflito diplomático

No entanto, na sua declaração, o chefe do Governo iraquiano também disse que informou o seu homólogo sueco que o Iraque cortará as relações diplomáticas na eventualidade de Estocolmo continuar a permitir episódios de queima do livro sagrado.

Na capital sueca, dois homens realizaram um protesto anti-islâmico, queimando uma cópia do Alcorão, a cerca de 100 metros da embaixada do Iraque.

Horas depois, em Bagdade, dezenas de pessoas invadiram a embaixada sueca no Iraque, ateando um pequeno incêndio, enquanto outras dezenas permaneciam no exterior realizando orações religiosas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia já condenou o ataque contra as suas instalações em Bagdade, assegurando que todos os diplomatas estão em segurança.

“Ataques a embaixadas e diplomatas constituem uma grave violação da Convenção de Viena. As autoridades iraquianas têm a responsabilidade de proteger as missões diplomáticas e o pessoal diplomático”, disse o Ministério sueco, num comunicado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque também condenou o ataque e prometeu responsabilizar os autores, sem explicar como foi possível aquele ataque numa zona da capital muito policiada.