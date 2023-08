Incêndio leva à retirada de centenas de pessoas na ilha italiana da Sardenha

Três hidroaviões, vários helicópteros e dezenas de bombeiros e membros da Proteção Civil local estão a trabalhar no combate ao incêndio.

Centenas de pessoas foram retiradas no domingo da ilha italiana da Sardenha, onde os serviços de emergência lutam há várias horas para controlar um grande incêndio alimentado pelo vento forte.

Três hidroaviões, vários helicópteros e dezenas de bombeiros e membros da Proteção Civil local estão a trabalhar no combate ao incêndio, que começou por volta das 14h00 horas locais (13h00 no Luxemburgo) na zona de Podasa, com os trabalhos dificultados pelo forte vento.

Segundo os órgãos de comunicação social locais, cerca de 600 pessoas foram retiradas nas localidades de Monte Longu e San Giovanni, atingidas pelas chamas, e pelo menos duas estradas foram parcialmente fechadas.

Além deste grande incêndio, outros fogos lavram na ilha italiana. No total, a ilha tem 42 incêndios ativos, 12 dos quais de grande dimensão, segundo as mesmas fontes.

O presidente da região, Christian Solinas, pediu à Proteção Civil nacional o reforço da frota aérea de combate a incêndios e enviou um alerta prévio para ativar o mecanismo europeu de proteção civil, informou em comunicado.

A ilha da Sardenha, uma das maiores atrações turísticas da Itália durante as férias de verão, tinha sido até agora poupada dos incêndios. Nas últimas semanas, incêndios devastaram a outra grande ilha do país, a Sicília.