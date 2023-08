Incêndio em L'Île-Saint-Denis: três mortos, incluindo uma rapariga de 13 anos

Vários moradores do edifício ficaram intoxicados pelo fumo, mas às 14h00 as autoridades ainda não tinham dado um número exato de mortos.

Um incêndio num edifício em L'Île-Saint-Denis, perto de Paris, fez três mortos, incluindo uma rapariga de 13 anos que se atirou da janela. Várias pessoas ficaram feridas, segundo um novo relatório provisório do Ministério Público de Bobigny, contactado pela AFP.

Um inquérito sobre as "causas da morte" foi aberto e confiado ao serviço de investigação criminal do departamento, disse a mesma fonte, acrescentando que, de momento, não dispunha de "informações precisas sobre a origem do incêndio", que deflagrou pouco antes das 10h00.

A prefeitura de Seine-Saint-Denis previa realizar uma conferência de imprensa no local por volta das 15 horas.

Foi desencadeada uma operação de emergência e de combate a incêndios de grande envergadura, que envolveu 195 bombeiros apoiados por 60 motores, informou a prefeitura de Seine-Saint-Denis num comunicado de imprensa.

O incêndio teve início no 9º andar de um edifício do bairro Maurice-Thorez.

Dois bombeiros foram hospitalizados numa "urgência absoluta", mas o seu "estado é estável", declarou um porta-voz dos bombeiros de Paris.

O Presidente da Câmara anunciou que tinha criado um centro de acolhimento para os evacuados num ginásio da cidade. "Estamos ao vosso serviço. O fogo continua a lavrar e devemos manter-nos todos mobilizados", declarou o presidente da câmara na sua mensagem aos habitantes, publicada ao meio-dia na rede social Facebook.

A prefeitura pediu aos habitantes locais que não abrissem as janelas.