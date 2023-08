Idosa burlada em 300 mil euros após ser enganada ao telefone

Share this with email

Uma mulher de 81 anos ficou sem dinheiro e bens no valor de 300.000 euros após ser vítima de um esquema executado através de uma chamada telefónica, informou esta sexta-feira, em comunicado, a polícia de Bonn, cidade alemã situada no estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Segundo as autoridades, o caso ocorreu na quinta-feira, entre as 10h e as 15h, após uma chamada telefónica de longa duração. A idosa atendeu o telefone a uma mulher que, alegando ser uma funcionária do tribunal distrital, lhe disse que a filha tinha estado envolvida num acidente que matara uma pessoa.

Para impedir a sua detenção imediata, justificou a suspeita, seria necessário pagar uma fiança de valor superior a 200 mil euros. Com o decorrer da conversa, a vítima acabou por confessar que tinha na sua posse uma quantia avultada em dinheiro e joias que perfaziam o montante exigido.

Várias mulheres envolvidas

Então, foi-lhe pedido que tivesse os seus bens de valor prontos a serem entregues. Mais tarde, uma mulher apareceu para levar o dinheiro e, pouco depois, uma outra foi buscar as joias. As duas suspeitas abandonaram a casa com dinheiro e objetos avaliados em mais de 300.000 euros.

A primeira mulher tinha, entretanto, desligado o telefone após a longa chamada e não voltou a ligar, acrescenta a polícia alemã. A idosa telefonou então à filha e, ao aperceber-se de que tinha sido burlada, apresentou uma queixa junto da polícia.

Foi aberta uma investigação ao caso, mas não existem, para já, descrições das suspeitas que possam ajudar a chegar à sua identidade e, posteriormente, ao seu paradeiro.