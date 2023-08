Homem terá matado senhoria e pegado fogo ao corpo na Alemanha

O suspeito, de 40 anos, terá assassinado a senhoria de 80 anos em Kaiserslautern, segundo a esquadra da polícia do Palatinado Ocidental.

Um homem de 40 anos terá matado a senhoria e pegado fogo ao corpo, na passada sexta-feira, segundo a esquadra da polícia do Palatinado Ocidental, na Alemanha.

De acordo com a investigação, o indivíduo terá tentado queimar partes do corpo após o crime e acabou por chamar a atenção dos moradores da área devido ao fumo, que resolveram chamar a polícia. O suspeito também contactou as autoridades e disse que tinha matado uma mulher.

Quando a polícia chegou ao local, o homem ameaçou os agentes, que foram forçados a usar um taser. Segundo as informações obtidas, o indivíduo de 40 anos vivia com a alegada vítima e com um animal de estimação, que também foi encontrado morto.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito é mentalmente instável, extremamente agressivo e já era conhecido por crimes violentos. Por isso, foi colocado em instalações psiquiátricas fechadas.

Entretanto, continuam a ser recolhidos eventuais indícios do crime no edifício, que vai permitir às forças de segurança dar continuidade à investigação. Nesta fase inicial ainda não foi confirmada a identidade da vítima, nem é conhecido o resultado da autópsia.