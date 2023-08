Homem rompe bloqueio da polícia com carro do Luxemburgo. Achava que estava a jogar GTA

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Por vezes, a realidade ultrapassa a ficção e este condutor de um veículo registado no Luxemburgo que o diga. A gendarmerie francesa relatou a história deste homem nas redes sociais e os contornos são insólitos.

No dia 15 de agosto, durante um controlo de estrada na comuna francesa de Hirson, perto da fronteira belga, um motorista de um carro com matrícula do Luxemburgo recusou-se a seguir as indicações da polícia e furou o bloqueio.

O homem seria detido dias mais tarde, a 19, e já sob custódia admitiu, a chorar, que achava que estava no jogo “Grand Theft Auto” (ou GTA), em que os jogadores têm de escapar das autoridades.

“Não mediu as consequências da sua condução perigosa”, disse a gendarmarie citada pelo Virgule, "nem os riscos para a vida de outros motoristas e também dos pedestres”.

"Game over"

O condutor foi presente ao Tribunal de Laon e foi condenado a 280 horas de trabalho comunitário. Para além disso, foi-lhe confiscada a carta de condução por um período de seis meses.