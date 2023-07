Greve anula mil voos em Itália e cerca de cem na Bélgica

A greve do pessoal de terra afetou cerca de mil partidas e chegadas nos aeroportos italianos. Na Bélgica é a paralisação dos pilotos da Ryanair que está a causar perturbações.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Em Itália, cerca de 250.000 viajantes nacionais e internacionais são afectados pela greve dos agentes de handling e de check-in, prevista entre as 9 e as 19 horas, em resposta a um apelo sindical conjunto. Exigem a assinatura de um novo acordo coletivo, que expirou há seis anos.

No aeroporto Fiumicino-Leonardo Da Vinci, em Roma, foram cancelados cerca de 200 voos, nomeadamente para Copenhaga, Estocolmo, Barcelona e Palma de Maiorca, bem como para Palermo e Catânia, na Sicília. Particularmente afectadas são a Malta Air, que opera rotas em nome da Ryanair, a Ita Airways (ex-Alitalia) e a Vueling, cujos pilotos decidiram aderir à greve.

Cerca de 150 voos foram cancelados nos dois aeroportos de Milão, Linate e Malpensa, cerca de trinta em Turim-Caselle e o mesmo número em Palermo. O Ministro dos Transportes, Matteo Salvini, apelou ao "bom senso" dos grevistas para não prolongarem a greve e "não prejudicarem milhões de outros trabalhadores e turistas".

Em Findel, o voo para Milão, que deveria descolar às 19h20, foi cancelado.

Na Bélgica, um total de 120 voos de e para o aeroporto de Charleroi foram cancelados no sábado e no domingo devido a uma greve dos pilotos da Ryanair por causa das condições de trabalho. Cerca de 10.000 passageiros que deveriam descolar de Charleroi e aproximadamente o mesmo número que deveria aterrar no aeroporto são afectados este fim de semana pela greve.