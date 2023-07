Grécia a arder. 12 localidades tiveram de ser evacuadas

Share this with email

Equipas de resgate gregas estão a realizar uma operação de evacuação sem precedentes na ilha turística de Rodes, onde um incêndio de grandes dimensões não dá tréguas, pelo sexto dia consecutivo, disse Konstantia Dimoglidou, porta-voz da polícia à AFP.

“Esta é a maior operação de evacuação alguma vez realizada na Grécia (...) Correu tudo bem. Todos, principalmente os turistas, seguiram o que pedimos”, disse.

Cerca de 30.000 pessoas tiveram que deixar suas casas ou hotéis no sábado devido ao incêndio no leste desta ilha do arquipélago do Dodecaneso, enquanto a temporada turística está no apogeu.

Segundo a polícia citada pela agência grega ANA, cerca de 19 mil pessoas foram evacuadas preventivamente, das quais 16 mil por terra e 3 mil por mar.

Mais de trinta embarcações privadas estiveram envolvidas nesta operação. De acordo com a Guarda Costeira grega, os evacuados estavam nas praias de Kiotari e Lardos, na costa leste da ilha. Três embarcações da Guarda Costeira coordenaram a operação, que envolveu mais de trinta barcos privados, enquanto um navio da Marinha grega se dirigia para a área.

Um total de doze localidades foram evacuadas, incluindo Lindos, uma das principais atrações turísticas da ilha com sua Acrópole no topo da colina.

Cédric Guisset, um turista belga entrevistado pela rádio RTBF, explicou que teve de deixar o hotel a pé sem ponto de chegada previsto depois de receber mensagens de alerta no seu telemóvel. “Só levamos realmente os nossos bilhetes de identidade, água, algo para tapar a cara, a cabeça”, disse à rádio pública RTBF.

Os milhares pessoas que tiveram que deixar suas casas ou hotéis foram abrigadas em ginásios, escolas ou centros de conferências durante a noite. Panagiotis Dimelis, um eleito local da vila de Archangelos, descreveu na Skai TV “uma situação sem precedentes”. A luta para conter o fogo levará mais alguns dias, segundo as autoridades.

Maior inimigo: o calor

A onda de calor que atinge a Grécia poderá ser a mais longa da história do país, segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, que apontam para temperaturas máximas de 45 graus neste fim de semana.

"De acordo com os dados, provavelmente passaremos por 16 ou 17 dias muito quentes, o que nunca aconteceu antes no nosso país", alertou Kostas Lagouvardos, investigador do instituto à televisão pública grega.

A Grécia define uma onda de calor como um período em que a temperatura ultrapassa os 39 graus, sendo que, até agora, o período mais longo foram os 11 dias registados em 1987.