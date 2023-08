França. Dois jovens morrem em acidente após fugirem à polícia

Estas duas mortes deram origem a confrontos em Limoges, com veículos incendiados, que foram rapidamente controlados.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nova tragédia envolvendo um ato de recusa de obediência: dois jovens que se deslocavam numa scooter morreram depois de colidirem com um veículo quando tentavam fugir de um controlo da polícia em Limoges (Haute-Vienne) no sábado à noite.

Pouco mais de um mês depois de a morte do jovem Nahel, baleado por um polícia em Nanterre, ter desencadeado várias noites de tumultos em todo o país, estas duas mortes deram origem a confrontos em Limoges, com veículos incendiados, que foram rapidamente controlados.

Segundo a versão dos factos dada por várias fontes policiais e confirmada pelo Ministério Público de Limoges, o veículo de duas rodas fugiu quando foi avistado por um carro da brigada anti-crime que se preparava para o inspecionar no norte da cidade, por volta das 22h50 de sábado à noite.

Seguiu-se uma perseguição, da qual a polícia desistiu "tendo em conta a velocidade do veículo, estimada em mais de 100 km/h, e os riscos assumidos pelo condutor da scooter", declarou o Ministério Público num comunicado de imprensa.

Segundo várias testemunhas, a scooter, uma potente Yamaha T-Max, passou um sinal vermelho e colidiu violentamente com um terceiro veículo. O carro da polícia estava a "pelo menos 150 metros" de distância no momento do impacto, segundo testemunhas citadas pelo Ministério Público.

Ler mais:

Morte de Nael. ONU exige a França investigação completa e imparcial

Scooter não estava registada

O condutor do veículo de duas rodas, um menor, e a outra vítima, maior de idade, foram projetados "mais de 20 metros". Transportados para o hospital, ambos morreram apesar de terem recebido reanimação cardiorrespiratória no local. Ambos usavam capacete.

"O condutor da scooter é um menor de 17 anos. A identidade do passageiro ainda não foi confirmada, uma vez que as suas impressões digitais apontam para várias identidades diferentes", afirmou o procurador.

O carro atingido levava a bordo um pai e os seus filhos pequenos, que estão "chocados e traumatizados", declarou a autarquia de Limoges.

"Os nossos pensamentos estão obviamente com as famílias das vítimas mortais", declarou o presidente da câmara de Limoges, Emile Roger Lombertie, lamentando um "acidente trágico".

Uma substância semelhante a resina de canábis foi encontrada num saco pertencente a uma das vítimas.

Um familiar, entrevistado pela AFP, disse que o condutor era do bairro de Beaubreuil, onde tinha "alguns problemas com a polícia". "Provavelmente, estava assustado porque o seu T-Max não estava registado, não tinha documentos", acrescentou.

O Ministério Público confirmou que o certificado de seguro da scooter tinha expirado.

O condutor era conhecido da polícia por destruição agravada de bens públicos e entrega de objetos a prisioneiros (entrega de encomendas por cima dos muros da prisão de Limoges).

Autarca apela ao "apaziguamento"

Foram abertos dois inquéritos, entregues à Sûreté départementale: um por recusa de obediência agravada por perigo deliberado e outro por homicídio involuntário.

Ler mais:

Naël, de 17 anos, não parou numa operação Stop. A polícia deu-lhe um tiro

Após o incidente, registaram-se confrontos na cidade e, segundo os bombeiros, alguns veículos foram incendiados em Beaubreuil.

"Acho que isto se vai complicar", disse um familiar das vítimas, entrevistado pela AFP. A zona permanecia calma no domingo.

A companhia CRS 8, uma unidade especializada na luta contra a violência urbana, e um esquadrão móvel da polícia militar foram destacados para Limoges.

"Nenhuma violência trará estes dois rapazes de volta à vida", declarou o presidente da câmara da cidade, apelando ao "apaziguamento".

Estas duas mortes ocorrem pouco mais de um mês após a morte, no final de junho, de Nahel, de 17 anos, que foi morto a tiro pela polícia depois de se ter recusado a obedecer a ordens em Nanterre.

A sua morte desencadeou várias noites de violência urbana em todo o país, com confrontos entre manifestantes e polícias, pilhagens, disparos de fogo de artifício contra edifícios públicos e incêndios.

Duas semanas antes, em Angoulême, um guineense de 19 anos tinha sido morto por um tiro da polícia durante um controlo na estrada.