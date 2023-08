França. Criança de 10 anos morta em "ajuste de contas" relacionado com tráfico de droga

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Uma criança de dez anos perdeu a vida na noite de segunda-feira em Nimes, ao ser baleada durante um tiroteio entre gangues, no bairro operário de Pissevin.

“Após trocas de tiros no distrito de Pissevin, no oeste de Nimes, uma criança de 10 anos morreu ontem à noite. Um homem também foi ferido, mas não está em risco de vida", avançou a AFP.



Fontes policiais e próximas à investigação disseram à AFP que o menino estava na traseira de um veículo, que foi atacado por volta das 23h30. O homem que foi ferido com três tiros era o motorista e tio da vítima. Outra criança, de 12 anos, que também estava no banco de trás da viatura, saiu ilesa. Ainda segundo a mesma fonte, seriam quatro atiradores e estariam a monte.

Ler mais:

Como os assaltos, drogas e tiroteios mudaram Remich

“Uma criança de 10 anos morta durante o que parece ser um acerto de contas entre traficantes é um drama imenso que não ficará impune”, reagiu esta terça-feira o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no X (ex-Twitter).

As vítimas das guerras territoriais

No domingo passado, um menino de 14 anos foi baleado e ferido não muito longe do mesmo local. Numa reviravolta digna de filme, ao que consta, os atacantes conduziam um Renault Clio. Segundo a investigação citada pela AFP, o grupo de quatro atiradores que matou a criança de 10 anos teria confundido o Mégane do tio pelo Clio usado na véspera.

Também em Pissevin, um homem de 39 anos morreu em janeiro, num tiroteio relacionado com o tráfico de drogas.



Segundo dados do ex-procurador de Nimes, Eric Maurel, cerca de 15 "acertos de contas" mataram oito pessoas, em 2020, e três, em 2021, incluindo um adolescente de 17 anos. A maioria destes homicídios ocorreu nos bairros de Pissevin, Chemin Bas e Mas de Mingue, três zonas periféricas.



Em Pissevin, 70% dos 13 mil habitantes vivem abaixo da linha da pobreza e a taxa de desemprego é de 46%.