Fim da "terra de ninguém". UE cria primeira lei do mundo para plataformas digitais

A partir desta sexta-feira, as maiores empresas da internet vão ter de obedecer às normas estipuladas na Lei dos Serviços Digitais (Digital Service ACT ou DSA) que entra em vigor na União Europeia (UE). É a primeira e única jurisdição do género no mundo.

A DSA aplica-se às 19 maiores redes sociais, mercados e sites de busca, incluindo Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) ou TikTok.



Estas empresas, que têm cada uma mais de 45 milhões de utilizadores ativos na UE, estão sujeitas a novas obrigações de combate à desinformação, ao ódio online, à pornografia infantil e à contrafação.

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou nas redes sociais a chegada de uma nova era para o mundo digital, "com regras rigorosas em matéria de transparência e responsabilização, a nossa Lei dos Serviços Digitais visa proteger as nossas crianças, as sociedades e as democracias".



“A Europa é hoje a primeira jurisdição do mundo onde as plataformas online já não beneficiam de um "passe livre" e já não estabelecem as suas próprias regras. São agora entidades reguladas da mesma forma que as instituições financeiras”, declarou o Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, prometendo “aplicar escrupulosamente a DSA”. Cerca de uma centena de pessoas do executivo europeu são responsáveis ​​pelo acompanhamento da aplicação da DSA.

Quem não cumprir a lei arrisca-se a multas que podem ir até 6% do volume de negócios mundial do seu grupo e, como último recurso - no caso de repetidas violações graves - a uma proibição temporária de funcionamento na UE.

Comunidade recetiva

A Meta, dona do Facebook e Instagram, afirma ter recrutado 1.000 pessoas para a implementação da DSA. A empresa de Mark Zuckerberg também se comprometeu a referenciar e arquivar todos os anúncios direcionados aos utilizadores na UE e a divulgar os parâmetros utilizados para a segmentação (idade, sexo, localização, etc.).



O Google também prometeu fornecer mais informações sobre como é moderado o conteúdo dos seus serviços e sobre o acesso a outros dados por parte do utilizador.



O cumprimento das regras por parte do X (antigo Twitter) será fiscalizado, devido às diversas transformações polémicas levadas a cabo por Elon Musk, que já veio publicamente dizer que vai respeitar a nova jurisdição.

Em geral, grande parte das alterações trazidas por esta legislação não serão imediatamente visíveis para o utilizador, com muitas delas a ocorrerem nos bastidores, dentro das empresas envolvidas.