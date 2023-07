Férias em Itália ou Grécia? Países em "emergência" por causa do calor

As temperaturas nos próximos dias podem mesmo chegar aos 45ºC nestes destinos de verão.

Já não é possível negar que as alterações climáticas estão a provocar condições meteorológicas extremas em todo o Hemisfério Norte, com um verão que está a atingir recordes de temperaturas a cada semana.

A Europa está mais quente do que nunca e o calor extremo vai atingir particularmente a Itália, a Grécia e os Balcãs nos próximos dias, com temperaturas que vão ultrapassar os 40ºC.

O Ministério da Saúde italiano lançou o alerta para as condições de "emergência" da vaga de calor em 10 cidades, incluindo Roma, Florença e Bolonha.

Já na Grécia, o governo está a pedir às empresas do setor privado que utilizem o teletrabalho, se possível, uma vez que as temperaturas podem chegar aos 45ºC.

O sul de Itália e os Balcãs deverão registar as temperaturas máximas mais elevadas da Europa nos próximos 10 dias, de acordo com a empresa de previsões Maxar Technologies Inc. Em julho de 2021, Siracusa, em Itália, atingiu um recorde de 48,8°C.

No Luxemburgo, junho foi o mais quente desde que há registo e as temperaturas nesta semana têm subido até aos 35ºC, provocando também algumas trovoadas.

Na vizinha Alemanha, prevê-se que as temperaturas em Frankfurt atinjam um pico de 36,5ºC no sábado, mais de 6ºC acima da média sazonal, antes de arrefecerem na próxima semana.