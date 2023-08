Explosão na República Dominicana faz 10 mortos, incluindo bebé de quatro meses

Share this with email

Subiu para 10 o número de mortes causadas por explosão numa padaria de San Cristobal, na República Dominicana, anunciou o presidente Luis Abinader, esta terça-feira. 11 pessoas estão desaparecidas e há, pelo menos, 37 feridos.



"Quero expressar as minhas sinceras condolências às famílias das 10 pessoas, homens, mulheres e crianças que morreram", disse o presidente, durante uma visita à cidade na segunda-feira.



O balanço anterior registava três mortos, incluindo um bebé de quatro meses, que morreu de traumatismo cranioencefálico grave, segundo a AFP..

"Estamos a fazer tudo o que é humanamente possível (...) para investigar a situação das 11 pessoas desaparecidas", assegurou Abinader. “Será realizada uma investigação para determinar a origem e as causas deste terrível acidente”, acrescentou.



A forte explosão abalou a área comercial de San Cristobal na segunda-feira por volta das 15h10, hora local, provocando um incêndio e uma gigantesca coluna de fumo. A onda de choque sacudiu edifícios próximos.



San Cristóbal é a quarta província mais populosa do país, com quase 700 mil habitantes.