Enfermeira que matou sete prematuros é a pior 'serial killer' infantil da história do Reino Unido

Por vezes, a realidade supera a ficção e há casos que surpreendem até os mais céticos. Um desses exemplos é a história de Lucy Letby, 33 anos, uma enfermeira da unidade neonatal de prematuros no hospital Condessa de Chester, no noroeste da Inglaterra.

Lucy foi considerada culpada do homicídio de sete bebés e por tentativa de homicídio de outros seis, de forma “persistente, calculado e a sangue frio”, concluiu o júri do julgamento, citado pelo jornal The Guardian, que a descreve como "a pior serial killer infantil da história moderna britânica".

Segundo o jornal, as vítimas foram dois irmãos trigémeos idênticos, mortos com 24 horas de diferença um do outro, um recém-nascido pesando menos de 1 kg que foi fatalmente injetado com ar, e uma menina nascida 10 semanas prematura que foi assassinada na quarta tentativa.

Só foi denunciada à polícia em 2017 e presa em 2018, mas o caso vai continuar a ser investigado e todos os casos suspeitos nos hospitais onde trabalhou estão a ser analisados.

A mulher negou sempre as acusações e disse estar “devastada” com as acusações, por que "sempre fiz o meu melhor para cuidar deles. Estou aqui para ajudar e cuidar, não para prejudicar”, afirmou em tribunal.

Letby foi considerada inocente de duas acusações de tentativa de homicídio. O júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre seis outras acusações de tentativa de homicídio, relacionadas a cinco bebês, depois de deliberar por 110 horas e 26 minutos.

Pais devastados

Numa declaração lida fora do tribunal por um oficial de ligação familiar da polícia, os pais das vítimas disseram que a justiça foi feita, mas que nenhuma condenação "eliminaria a extrema dor, raiva e angústia", que sentiram. Os progenitores acrescentaram ainda que "algumas famílias não receberam o veredicto que esperavam e, portanto, é um resultado agridoce. Estamos com o coração partido, devastados, com raiva e nos sentimos entorpecidos. Talvez nunca saibamos verdadeiramente por que isso aconteceu.”

A sentença será conhecida na segunda-feira e as previsões apontam para prisão perpétua, tornando-a a terceira mulher viva no Reino Unido a receber a pena máxima.