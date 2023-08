Émile. "Estamos perante alguém maquiavélico", diz autarca

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um mês após o desaparecimento de Émile, o menino de dois anos que acabava de chegar a casa dos avós para passar férias em Haut-Vernet, uma aldeia francesa de 25 habitantes nos Alpes-de-Haute-Provence, permanece o mistério sobre o seu paradeiro e as teorias multiplicam-se.

Para François Balique, autarca local, o menino "deve ter sido levado" por alguém "louco" que, na sua perspetiva, será um adulto ou um grupo de adultos. "Estamos perante uma pessoa maquiavélica", declarou, em entrevista ao canal televisivo CNews.

O presidente da câmara confia que a justiça poderá resolver o mistério e garante que fez tudo o que podia para que "as investigações fossem bem sucedidas, para que as autoridades descobrissem o motivo do seu desaparecimento e para que os responsáveis fossem punidos".

Buscas não produziram resultados

Émile foi visto pela última vez a 8 de julho, pelas 17h15, por dois vizinhos dos avós maternos, numa viela de Haut-Vernet. Inicialmente, foi avançado que o menino estaria só com os avós no momento do desaparecimento, mas as autoridades revelaram, depois, que havia mais familiares na casa.

A família do menino é natural de La Bouilladisse, uma comuna do departamento de Bouches-du-Rhône, no sopé da montanha Garlaban, e foi descrita pelo autarca local como católica, "muito religiosa, discreta", funcionando numa dinâmica "quase de autossuficiência".

Ler mais:

Acidente, homicídio ou rapto? Émile não estava só com os avós quando desapareceu

O desaparecimento de Émile desencadeou uma complexa operação de buscas, envolvendo diversas unidades da polícia francesa, militares, cães e drones e centenas de voluntários. A polícia efetuou novas buscas no final de julho, mas a investigação não produziu resultados até agora.

Acidente, homicídio ou rapto são algumas das teses em cima da mesa. "Todas as hipóteses permanecem válidas, nenhuma é favorecida e nenhuma é excluída", avaliou Rémy Avon, procurador de Digne-les-Bains, no mês passado.