Émile. Aldeia vai continuar fechada para evitar "turismo perverso"

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Haut-Vernet, a vila de 25 habitantes nos Alpes-de-Haute-Provence onde Émile, de dois anos e meio, desapareceu a 8 de julho, vai continuar fechada a pessoas do exterior até ao final do mês, anunciou na segunda-feira o autarca local.

Ler mais:Acidente, homicídio ou rapto? Émile não estava só com os avós quando desapareceu

Em declarações à televisão francesa BFMTV, François Balique justificou a decisão com a necessidade de proteger os habitantes da aldeia e a família da criança, que ainda se encontra ali, de curiosos e daquilo a que o autarca chama de "turismo perverso".

A aldeia foi inicialmente fechada pelas autoridades a 11 de julho no decorrer das investigações no terreno, após a restrição do perímetro de buscas pelas autoridades. A polícia revistou os 30 edifícios da aldeia, 12 veículos, e entrevistou os 25 moradores, tendo igualmente varrido "meticulosamente" 12 hectares em busca da criança.

Aberto inquérito preliminar na segunda-feira

Apesar de todos os esforços, até à data "não há nenhuma pista, nenhuma informação, nenhum elemento que possa ajudar a compreender este desaparecimento", declarou Rémy Avon, procurador do Ministério Público de Digne-les-Bains.

Ler mais:Émile. Quatro dias depois, não há "nenhuma pista" sobre o seu paradeiro

Acidente, homicídio ou rapto são algumas das teses em cima da mesa. "Todas as hipóteses permanecem válidas, nenhuma é favorecida e nenhuma é excluída", concluiu na quarta-feira passada.

Na segunda-feira, foi aberto um inquérito preliminar, mudança de regime processual "puramente automática", segundo o procurador, já que o inquérito de flagrante delito, aberto no seguimento do desaparecimento, não pode ir além de oito dias. As investigações continuam a decorrer.