Dois mortos e mais de 30 feridos em acidente de autocarro em França

Duas pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num acidente de viação que ocorreu, na manhã de sexta-feira, perto de Mézières-sur-Seine, a noroeste de Paris, em França. O autocarro caiu numa vala ao tentar desviar-se de um condutor que seguia em contramão, de acordo com as informações preliminares avançadas pela polícia francesa.

O veículo transportava 50 passageiros e mais de 30 ficaram feridos, dos quais cinco com gravidade, como revelou o ministro-adjunto dos Transportes, Clément Beaune.

O condutor do veículo que circulava em sentido contrário, e que terá motivado o acidente, foi detido.

O Ministério Público está a investigar o caso e o ministro não excluiu a possibilidade de o álcool ter desempenhado um papel relevante no acidente.

O governante apelou ainda aos automobilistas que conduzam com prudência, sobretudo neste fim de semana, em que é esperado um elevado volume de tráfego nas estradas francesas.

O último fim de semana de julho e o primeiro de agosto são, habitualmente, muito movimentados nas principais vias de tráfego em França, considerando que muitos turistas partem para as estâncias de férias no sul do país, enquanto outros o atravessam para chegar a outros destinos, como a Portugal.