Dinheiro "grátis" provoca filas em caixas multibanco na Irlanda

O irlandês Bank of Ireland pediu desculpas na quarta-feira, depois de resolver um problema técnico que permitiu aos clientes levantar ou transferir mais dinheiro das suas contas do que aquele que tinham.

O problema provocou filas à porta das caixas multibanco durante todo o dia de terça-feira, à medida que se espalharam rumores de que as máquinas estavam a ser utilizadas para levantar dinheiro "grátis", e a polícia foi forçada a intervir.

Alguns relatos nos meios de comunicação irlandeses referem que clientes sem dinheiro nas suas contas puderam levantar até 1.000 euros.

O Bank of Ireland avisou, no entanto, os utilizadores das caixas multibanco e aplicações bancárias de que os montantes em causa seriam posteriormente debitados.

Sistema informático "frágil"

"Pedimos sinceras desculpas pelas perturbações causadas por esta avaria (...) Sabemos que não conseguimos fornecer o nível de serviço que os nossos clientes esperam de nós", continuou a instituição.

Brendan Burgess, fundador do AskAboutMoney.com, o maior site irlandês dedicado ao consumo, disse à televisão RTE que o banco precisa de melhorar o seu "frágil" sistema informático.

No entanto, Burgess considera que, "se sabemos que não temos dinheiro, mas retiramos 1.000 euros de uma conta bancária (...) isso é fraude. E isso não é um problema que tenha algo a ver com os sistemas do Bank of Ireland".

O banco central da Irlanda já multou o Bank of Ireland por falhas nos seus sistemas informáticos e afirmou que está a acompanhar as implicações deste incidente.