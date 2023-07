Dia da Bastilha sem discurso de Macron e com policiamento inédito

Pela primeira vez, no dia 14 de julho, forças especiais e veículos blindados serão destacados para as comunas mais sensíveis.

O presidente francês, Emmanuel Macron, não vai fazer o tradicional discurso do feriado nacional de 14 de julho, Dia da Bastilha.

Apesar de só ter cumprido este ritual por duas vezes desde que foi eleito para o cargo de presidente, em 2017, Macron tinha fixado este dia 14 de julho para fazer um balanço dos "100 dias de apaziguamento" das tensões registadas no país.

A promessa, feita no rescaldo dos protestos contra a reforma das pensões, acabou por ser abalada pelos recentes confrontos e tumultos que assolaram o país na sequência da morte do jovem Nahel, de 17 anos, abatido a tiro por um agente da polícia durante uma paragem de trânsito em Nanterre, a 27 de junho.

Esta quinta-feira, na véspera do dia da Festa Nacional Francesa, o gabinete da Presidência anunciou que Macron não iria dirigir-se ao país na sexta-feira, devendo falar "nos próximos dias", mas sem especificar uma data.

A partir de Vilnius, na Lituânia, onde esteve presente esta semana para participar na cimeira da NATO, Emmanuel Macron prometeu, no entanto, que irá atuar "com a máxima determinação" em caso de incidentes durante o 14 de julho. E o forte dispositivo policial que foi preparado comprova as declarações.

Fim de semana fortemente policiado

Para estas comemorações do Dia da Bastilha, o Governo francês avançou com uma demonstração de força, mobilizando um considerável e inédito dispositivo policial, para tentar conter incidentes durante as festividades do 14 de julho.

Segundo a AFP, cerca de 45.000 polícias e gendarmes, unidades de elite e veículos blindados vão estar nas ruas até sábado de manhã. Além disso, pela primeira vez, no dia 14 de julho, as forças especiais do Raid, do GIGN e do BRI, bem como os helicópteros e os veículos blindados da gendarmaria, serão destacados para as comunas mais sensíveis.

Em Paris, cerca de 10.000 polícias e gendarmes estarão no terreno na capital e nos departamentos vizinhos.

Na quarta-feira, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou a renovação das medidas adotadas durante os atos de violência que se seguiram à morte de Nahel.

Todas as noites, será mobilizada uma "força excecional" de 45.000 polícias e gendarmes.

Também cerca de 40.000 bombeiros estarão de prevenção todas as noites para combater incêndios urbanos ou em automóveis e edifícios.

(Com agências)