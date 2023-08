Detidos militares norte-americanos após morte num parque de diversões

Share this with email

Um homem de 28 anos foi morto numa briga num parque de diversões em Wittlich, na Renânia-Palatinado. A vítima sofreu uma facada fatal no sábado à noite, segundo a polícia de Trier. A suspeita contra os dois homens detidos foi confirmada, informou a polícia no domingo. Os homens de 25 e 26 anos são militares norte-americanos, segundo a polícia. O Ministério Público de Trier entregou, portanto, o processo às autoridades policiais dos EUA - de acordo com o estatuto das tropas da NATO.

"Por esta razão, o Gabinete de Investigações Especiais (OSI), a autoridade de investigação da Base Aérea dos EUA em Spangdahlem, foi envolvido na investigação numa fase inicial e assumirá a investigação a partir de hoje", disse. A transferência para a autoridade americana já foi efectuada, acrescentou.

"Trata-se certamente de uma tragédia intolerável e evitável na nossa comunidade pacífica", declarou o coronel Kevin Crofton, da base aérea americana de Spangdahlem. "Agradecemos à polícia local e à Câmara Municipal de Wittlich pela sua parceria e paciência enquanto a investigação segue o seu curso".

O crime ocorreu durante o Säubrennerkirmes, que está a decorrer desde sexta-feira. De acordo com as investigações, dois homens deixaram o local do crime, no centro de Wittlich, logo após o crime. Um dos dois tinha um ferimento a sangrar no rosto.