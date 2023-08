Deslizamento de terra fecha autoestrada e ferrovia entre a França e a Itália

As autoridades francesas encerraram a autoestrada A43 no vale de Maurienne, entre Lyon e a fronteira italiana.

Um deslizamento de terra obrigou as autoridades francesas a encerrar a autoestrada A43 no vale de Maurienne, entre Lyon e a fronteira italiana, e a suspender a circulação dos comboios naquela região, noticiou esta segunda-feira a imprensa internacional.

Segundo a agência de notícias EFE, que citou as autoridades francesas, o encerramento ao tráfego rodoviário e ferroviário na região vai prolongar-se por vários dias.

O ministro dos Transportes francês, Clément Beaune, declarou, na rede social X (ex-Twitter), que “os serviços públicos estão mobilizados para restabelecer a circulação rodoviária e ferroviária o mais rápido possível”.

“A prioridade absoluta é a segurança de todos”, acrescentou o ministro francês, alertando que “o regresso à normalidade levará vários dias”.

Também foi publicada uma foto do local do deslizamento, que ocorreu no domingo numa encosta de montanha, que afetou a linha ferroviária e a autoestrada A43, ambas com um trajeto paralelo.

Para os camiões, como o túnel de Fréjus também está encerrado ao tráfego de veículos pesados, as alternativas para a travessia entre França e Itália são o túnel do Mont Blanc ou a autoestrada A8 ao longo da costa francesa.