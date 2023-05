Desconvocada greve nos comboios alemães

Alemanha

Ainda assim, poderão ocorrer algumas perturbações devido à complexidade de reprogramar todo o tráfego à última da hora.

O sindicato dos trabalhadores ferroviários da Alemanha renunciou no sábado a uma greve por causa dos salários, prevista para começar no domingo à noite, após um acordo com a ferroviária nacional para reiniciar as negociações.

"A greve foi evitada e milhões de passageiros podem ficar tranquilos", declarou a Deutsche Bahn em comunicado.

A empresa e o sindicato dos trabalhadores ferroviários (EVG) aceitaram um compromisso proposto por um tribunal, ao qual a direção da Deutsche Bahn tinha apresentado um recurso contra a greve.

O acordo prevê que as duas partes regressem "rapidamente" e "de forma construtiva" à mesa das negociações, com o objetivo de chegar a um acordo "em breve", segundo o comunicado.

A greve nacional em toda a rede deveria começar às 22h horas locais (20:00 GMT) de domingo à noite e terminar na terça-feira à noite.

No entanto, a Deutsche Bahn disse que poderá haver algumas perturbações devido à complexidade de reprogramar todo o tráfego à última da hora até domingo à noite.

As anteriores greves de 24 horas dos trabalhadores ferroviários, em março e abril, paralisaram o transporte ferroviário na maior economia da Europa, tendo a Deutsche Bahn sido fortemente afetada.

Greves em defesa de melhores salários em vários setores

O EVG exige um aumento de 12% em 12 meses para os trabalhadores, o equivalente a um mínimo de 650 euros brutos por mês.

A DB afirma estar a oferecer um aumento salarial de 10%, bem como um bónus para compensar a inflação. No entanto, as discussões foram interrompidas, nomeadamente no que se refere aos salários dos trabalhadores ferroviários mais mal pagos.

O sindicato EVG representa os interesses de cerca de 230.000 trabalhadores de cerca de 50 empresas de transportes - principalmente caminhos-de-ferro - no país, das quais a DB é a maior.

Embora a inflação tenha abrandado para 7,2% em abril na Alemanha, longe do pico de 8,8% em outubro passado, continua a ser muito elevada.

O apelo à paralisação dos comboios surgiu num contexto de forte mobilização social na Alemanha, onde as greves em defesa de melhores salários se multiplicaram desde o início do ano, das escolas aos hospitais, passando pelos correios.

Os empregadores estão preocupados com as consequências destes movimentos sociais, numa altura em que a economia alemã está frágil, com a atividade económica a estagnar.