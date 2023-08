Desabamento no Europa-Park. Dois acrobatas continuam hospitalizados

Share this with email

Dois acrobatas continuam hospitalizados após um acidente numa atração de mergulho em altura na segunda-feira, no Europa-Park, o maior parque temático da Alemanha, em Rust, perto de Friburgo.

"Não temos informação de que haja ferimentos graves", disse uma porta-voz da polícia alemã. Sete pessoas ficaram feridas quando uma piscina se rompeu e as torres de mergulho a ela ligadas desabaram.

O acidente teve lugar na atração 'Retorno dos Piratas', na área temática de Portugal, que não será exibido novamente. "O espetáculo de mergulho em altura só teria sido exibido por mais três semanas, por isso encerrará mais cedo", informou um porta-voz do parque.

O espaço abriu como habitual na terça-feira. A montanha-russa aquática 'Atlantica SuperSplash', para a qual escorreu água da piscina danificada, tinha ficado com partes do cenário espalhadas, mas já está novamente a funcionar.

Sete feridos após desabamento de estrutura no Europa-Park

Feridos têm entre 18 e 50 anos

De acordo com a polícia, os feridos são cinco acrobatas e dois visitantes. Quatro artistas foram levados para o hospital para serem examinados e dois tiveram alta nesse dia.

Segundo o porta-voz do parque, os profissionais feridos são três mulheres de 18, 22 e 29 anos e dois homens de 24 e 50 anos. "Uma pessoa estava na piscina, outra na torre e o resto dos artistas estavam no pequeno castelo com as pranchas de mergulho", detalhou. Os dois visitantes sofreram ferimentos ligeiros.

O espetáculo em causa conta com dez artistas, atletas de países como Alemanha e França, entre outros, que prestam serviços ao Europa-Park através de uma empresa francesa há vários anos. Os performers saltavam de uma altura de mais de 25 metros para a piscina com uma profundidade de 3,20 metros várias vezes por dia, durante a atuação de 20 minutos, exibindo saltos sincronizados e perigosos.

O 'Retorno dos Piratas' começou a funcionar no final de maio e deveria entreter o público até 3 de setembro. Para tal, foi construída uma nova piscina - a que se rompeu - por uma empresa externa ao Europa-Park, explicou o porta-voz, acrescentando que, até à data, no parque não se conhecem incidentes semelhantes ao de segunda-feira.

Seis milhões de visitantes em 2022

A porta-voz da polícia referiu que a origem do acidente ainda está a ser determinada. Para isso, serão ouvidas testemunhas, será analisado o material envolvido no acidente. Ainda não é claro se será consultado um especialista.

Na época de verão, o Europa-Park está aberto diariamente das 9h às 18h. No ano passado, mais de seis milhões de pessoas visitaram o parque próximo da fronteira entre a Alemanha e a França.

Mais recentemente, o parque fez manchetes devido a dois incidentes. Em junho, ocorreu um incêndio e, antes disso, em abril, uma montanha-russa foi parada por razões de segurança. Na altura, a Associação de Parques e Diversões da Alemanha não esclareceu se esta é uma prática habitual ou se pode ocorrer mais frequentemente neste parque devido à sua dimensão.