Como a França e a UE têm as mãos sujas no Sahel

Os recentes golpes de estado no Sahel são os dominós da desastrosa intervenção da NATO e UE na Líbia, do “imperialismo financeiro” francês e da política de migração, segurança e fronteiras da UE em África.

É fácil cair na definição de neo-colonialismo como uma espécie de colonialismo subtil, em que os países “colonizados” são, de facto, soberanos nas suas decisões políticas e económicas, e em que os “colonizadores” são “parceiros” de negócios num mundo de relações livres. “Apenas” fluem os capitais das (ex-)colónias para as metrópoles, mas os direitos de soberania parecem assegurados quando a presença do “colonizador” se faz com uma simples e amigável transação bancária.

Não há nada de subtil no controlo da França sobre as suas ex-colónias africanas: da ocupação militar de vastos territórios (com bases militares e mais de três mil forças aí estacionadas) ao controlo financeiro através do franco CFA, a moeda francesa oficial de 14 países de África central e ocidental, que até a insuspeita London School of Economics chama “imperialismo financeiro” francês em África. Repare-se: o franco francês já não existe, porque a França está na moeda única, o euro, gerida pelo Banco Central Europeu. Sendo o franco CFA uma moeda indexada à França, torna-se de facto dependente do BCE, o que faz destes países “colónias financeiras” da França e da UE.

O jornalista Thomas Fazi escrevia na UnHerd sobre o franco CFA como o elemento notavelmente ausente (ao contrário do grupo Wagner, da influência russa ou da dependência do urânio dos franceses) de todas as análises à actual crise no Sahel – a região no sul do Saara, que atravessa o continente africano do Atlântico ao Mar Vermelho, de cerca de 15 países, vários dos quais, como o Mali, Burkina Faso e agora o Níger, ex-colónias francesas que sofreram golpes de estado nos últimos anos.

O franco CFA nunca foi moeda consensual entre muitas das ex-colónias francesas e vários estudos desde os anos 70 vêm alertando para a excessiva dependência destes Estados em relação à França. Ideias como “estabilidade” monetária, devido ao “valor garantido” e a sua “convertibilidade” nos mercados internacionais são vendidas como vantagens para estes países fazerem parte desta grande família financeira. Mas é como ter uma “moeda forte” numa economia miserável, até porque 50% das reservas monetárias destes países estão depositadas em França. Evidentemente, a sua dívida externa, “agarrada” ao valor do franco CFA, e a sua (sobre)exposição a fenómenos como a inflação na zona euro, especialmente devido à sua dependência comercial com a França, não são pormenores.

Fazi cita o livro Africa’s Last Colonial Currency que explica como, desde os anos 60, a França fez tudo ao seu alcance para evitar que os países abandonassem o CFA: “Intimidações, campanhas de desestabilização e até assassinatos e golpes de Estado marcaram esse período, testemunhando as relações de poder permanentes e desiguais nas quais se baseou a relação entre a França e os seus ‘parceiros’ em África – e se baseia ainda hoje.” Acrescentam: “Mais do que simplesmente uma moeda, o franco CFA permite à França administrar as suas relações económicas, monetárias, financeiras e políticas com algumas das suas ex-colónias de acordo com a lógica funcional aos seus interesses.”

Por tudo isto, lê-se com alguma bonomia o artigo de António Rodrigues no Público sobre a influência russa em África, especialmente quando cita think tanks norte-americanos que nos informam: “Entre outros objectivos, minar a democracia tem sido um objectivo estratégico da política da Rússia para África das últimas duas décadas (...). Governos autoritários, sem freios e contrapesos providenciam ambientes permissivos que permitem a influência russa no continente.”

Há tantos exemplos de como “minar a democracia” foi o “objectivo estratégico” da França e seus aliados em golpes de estado no continente nos últimos 100 anos. Vamos citar só três que têm a ver com o Sahel de hoje.

Em 1987, o militar marxista presidente do Burkina Faso, Thomas Sankara, foi assassinado num golpe de estado com a mão da CIA e dos serviços secretos franceses. Sankara, crítico feroz da dívida dos africanos e da dependência do CFA, desenvolveu programas sociais de educação e saúde pública (alfabetização do Burkina passou de 13% para 70% em três anos). Ficou de mãos atadas, refém de uma economia subdesenvolvida, dependente do extractivismo e da exploração agrícola, sob sanções impostas pela França e o Banco Mundial.

O discurso do actual presidente do Burkina, Ibrahim Traoré, na cimeira África- Rússia em Julho, sobre subdesenvolvimento, dependência e matérias-primas não foi só “sankarista” na forma: “Há mais de oito anos que somos confrontados com a forma mais bárbara e violenta de neo-colonialismo imperialista. A escravidão continua a impor-se sobre nós. Os nossos antepassados ensinaram-nos uma coisa: um escravo que não pode assumir a sua própria revolta não merece pena. Não sentimos pena de nós mesmos, não pedimos a ninguém que tenha pena de nós. O povo de Burkina Faso decidiu lutar contra o terrorismo, para relançar o seu desenvolvimento.”

Traoré, que assumiu o poder num golpe de estado em 2022, lembrou também os milhares de africanos afogados no Mediterrâneo para conseguir chegar à Europa. Porque o segundo exemplo de “minar a democracia” foi a desastrosa intervenção da NATO (essa organização “defensiva”) e da UE na Líbia que depôs Muammar Khadafi em 2011: esquartejou o país mais poderoso da África mediterrânica e saqueou e dividiu os seus bens (gás e petróleo nas mãos de EUA, UE, Rússia, milícias, grupos paramilitares e jihadistas). Hoje a UE tem investidos mais de 59 milhões só em acordos de segurança de fronteira e migração com o Frontex na Líbia. Toda a África mediterrânica, ocidental e Sahel têm centros de detenção de refugiados do Frontex para controlar chegadas à UE.

Soube-se entretanto através dos famosos emails de Hilary Clinton (Secretária de Estado dos EUA do governo Obama, responsável pelo assassinato de Khadafi), que uma das razões por que Khadafi tinha de ser deposto (estava no poder desde 1969) tinha precisamente a ver com a potencial criação de uma moeda pan-africana indexada às reservas de ouro e prata da Líbia (no valor de 7 mil milhões), para desafiar a influência do dólar, do FMI e do franco CFA em África.

Na sequência do golpe de estado do Níger há 15 dias, o ministro da Administração Territorial do Mali (país que sofreu golpe de estado em 2021) disse, diante da iminente intervenção da Nigéria, que o Mali e o Burkina não iriam permitir que a NATO e a UE fizessem ali o que fizeram com a Líbia, “que levou à propagação do terrorismo no Sahel e na África Ocidental”.

O Níger é o terceiro dominó destes “minar da democracia”. Dias antes do golpe de estado, o presidente deposto Mohamed Bazoum recebeu a visita do chefe da diplomacia europeia da UE, Josep Borrell, que apelidou o país de “oásis de estabilidade”. Mas no Guardian Kenan Malik explicava como o Níger passou a seguir a política da UE para a Líbia, onde “capturar migrantes é agora ‘um modelo de negócio rentável’ (...); o Níger está entre os 10 países mais pobres do mundo, razão pela qual se tornou o ‘laboratório migratório da Europa’. É, em termos per capita, o maior beneficiário da ajuda da UE, em troca da qual as autoridades do Níger são forçadas a distorcer políticas domésticas para atender às necessidades de migração da UE”.

Talvez por isso, outro diplomata espanhol na UE, Ángel Losada, dizia em 2018 que “a segurança do Sahel é a segurança da Europa”; o Sahel é a sua “fronteira avançada”. Parece uma fronteira distante, de facto, mas afinal é mesmo aqui à porta.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)