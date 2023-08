Cidade alemã tem de recorrer a limpa-neves em pleno agosto

As ruas de Reutlingen, no sudoeste do país, ficaram completamente brancas depois de uma tempestade de granizo.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Depois de uma tempestade particularmente violenta na sexta-feira, os habitantes de uma pequena cidade na Alemanha ficaram surpreendidos ao verem limpa-neves a limpar as ruas das enormes quantidades de granizo que tinham caído em apenas alguns minutos.

As ruas de Reutlingen (Baden-Wuerttemberg, sudoeste do país) ficaram completamente brancas, cheias de pedras de granizo. Em alguns locais, a espessura do granizo acumulado atingiu os 30 cm, segundo as autoridades, que decidiram que a melhor maneira de limpar rapidamente as ruas era recorrer aos limpa-neves.

Ler mais:

Chuva forte. Luxemburgo em alerta amarelo esta quarta-feira

O sistema de escoamento das águas foi igualmente bloqueado pelo granizo e a água invadiu as caves e os parques de estacionamento subterrâneos da cidade, acrescentaram as autoridades.

O rio Echaz, que atravessa a cidade, subiu 1,50 m em cinco minutos e transbordou as margens, mas sem causar grandes danos.