Ciclistas nus desfilam em França em defesa do clima

Um pelotão de ciclistas nus, mobilizados em defesa do clima, da biodiversidade e do naturismo, desfilou no sábado por Lyon, enfrentando a vaga de calor que sufoca a cidade há vários dias, segundo a AFP.

A oitava etapa da segunda edição francesa da "World Naked Bike Ride" (WNBR), um evento anual criado em Londres em 2004, é a única que não foi proibida pelas autoridades desde o seu lançamento em Nantes, a 8 de agosto.

As outras sete etapas "foram proibidas por decretos municipais, com base num artigo do código penal que considera a nudez como uma exibição sexual na via pública", afirma Jean-François Feunteun, presidente do Movimento Naturista, grupo promotor do percurso francês.

Em Millau e Clermont-Ferrand, a polícia mobilizou-se para bloquear o pelotão, e o funcionário público de 59 anos foi detido: "Em França, quando se quer falar dos graves riscos que ameaçam o planeta, chamam-nos eco-terrorista ou criminoso sexual", declarou à AFP, manifestando a sua intenção de intentar uma ação judicial contra qualquer forma de "intimidação" por parte do Estado.

Segundo ele, é esta "intimidação" que impede os apoiantes de se envolverem: eram cerca de quinze no sábado de manhã, no início da etapa em Lyon.

O percurso, inicialmente previsto para o centro da cidade, foi finalmente deslocado para uma ciclovia ao longo do Ródano, partindo de uma praia naturista no lago Miribel-Jonage, após discussões "em conjunto com a polícia", segundo um comunicado da prefeitura. A vereadora da oposição Béatrice de Montille, que tinha pedido a proibição, saudou esta "decisão de bom senso" no X (antigo Twitter).

Os cicloturistas tinham previsto terminar a sua "Grande Boucle" a 24 de agosto nos arredores de Paris, no Bois de Boulogne, depois de uma última etapa em Metz, onde Grégoire Laloux, conselheiro local do Rassemblement National, pediu a proibição deste "lamentável desfile" numa mensagem no X. A penúltima etapa, em Besançon, foi proibida na sexta-feira à noite por decreto da prefeitura.