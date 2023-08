Cherniguiv avalia danos após ataque russo mortal

As equipas de salvamento continuaram a trabalhar no domingo nos escombros do centro de Cherniguiv, no norte da Ucrânia, atingido por um míssil russo que matou pelo menos sete pessoas e feriu mais de 140.

Dia após dia, parece não haver sinais de paz no horizonte da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O último ataque russo em Cherniguiv, no sábado, 19 de agosto, é um exemplo disso mesmo.

No dia seguinte a este ataque mortal, um ataque de um drone ucraniano a uma estação ferroviária deixou cinco pessoas ligeiramente feridas em Kursk, uma cidade russa a cerca de 90 km da fronteira, e outro drone foi abatido quando se dirigia para Moscovo, de acordo com as autoridades russas.

"Neste momento, os trabalhos de limpeza do centro da cidade continuam, as máquinas de construção estão a trabalhar (...) Todos os edifícios circundantes estão a ser inspeccionados para avaliar a extensão dos danos", escreveu o governador da região de Cherniguiv, Vyacheslav Tchaus, no Telegram, na manhã de domingo.

Sete pessoas morreram e 148 ficaram feridas, 41 das quais ainda estavam no hospital no domingo, disse o governador. Na noite anterior, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha estimado o número de feridos em 144. "Um sábado normal, que a Rússia transformou num dia de dor e perda", disse Zelensky, acrescentando que o ataque ocorreu no dia da Transfiguração do Senhor, uma importante festa ortodoxa.

"É desprezível atacar a praça principal de uma grande cidade de manhã, quando as pessoas estão a passear, algumas a caminho da igreja", disse a coordenadora humanitária da ONU na Ucrânia, Denise Brown, em comunicado. "Isto tem de acabar".

"Cobardia e cinismo"

"Segundo o direito internacional, o ataque intencional a objectos civis constitui um crime de guerra. Esta é mais uma ilustração da cobardia e do cinismo da Rússia", reagiram os diplomatas franceses.

O bombardeamento apanhou a população de surpresa, numa cidade poupada nos últimos meses a ataques em grande escala, depois de ter sido brevemente cercada pelas forças russas no início da invasão, em fevereiro de 2022. "Ainda estou um pouco em choque porque isto não acontecia há muito tempo", diz Iryna, uma empregada de mesa de 24 anos.

"Pensámos que uma varanda tinha caído", conta. "Mas quando saímos, a montra da nossa loja estava partida, havia fumo e as pessoas corriam de um lado para o outro a chorar e a gemer". "Estamos em guerra, infelizmente, e ainda não acabou", lamenta Viktoria, gerente de um café.

As chapas de ferro onduladas no telhado do teatro, por onde o míssil entrou, estão torcidas e desfiadas e os seus destroços estão espalhados pelo chão, de acordo com uma equipa da AFP no local. A UNESCO condenou o facto de o centro histórico da cidade, e em particular o teatro, ter sido atingido.

Todos os vidros das janelas do teatro explodiram, tal como os das lojas próximas da sua entrada, na esquina da praça. Encostado à parede de um restaurante vizinho, um carro que foi projetado quatro metros pela explosão mostrava o motor torcido à frente, com os airbags ensanguentados nos dois bancos da frente. No chão, poças de sangue na parte inferior de duas portas.

Drones contra a Rússia

No sábado à noite, um ataque de um drone ucraniano a uma estação ferroviária causou cinco feridos ligeiros em Kursk, no oeste da Rússia, disse o governador Roman Starovoyt no Telegram. O drone "embateu no telhado do edifício da estação e depois deflagrou um incêndio", afirmou.

As autoridades russas anunciaram também que tinham frustrado um outro ataque ucraniano com drones contra Moscovo na mesma noite. De acordo com o Ministério da Defesa russo, citado pela agência de notícias TASS, o drone foi detectado sobre o distrito de Stoupinsky, na região de Moscovo, quando se dirigia para a capital.

Foi destruído por meios electrónicos e despenhou-se numa zona deserta, sem causar vítimas ou danos, disse o ministério, denunciando uma tentativa de "ataque terrorista" por parte do "regime de Kiev". A TASS informou ainda que os aeroportos Domodedovo e Vnukovo, que servem a capital russa, foram temporariamente encerrados.

Esta semana, Kiev reivindicou uma série de sucessos militares contra a Rússia e, na sexta-feira, os Estados Unidos aprovaram o envio de caças F-16 para a Ucrânia por parte da Dinamarca e dos Países Baixos. No sábado, o Presidente Zelensky esteve na Suécia, seu aliado que pretende aderir à NATO.

As discussões com o Primeiro-Ministro Ulf Kristersson giraram em torno da preparação do 13º pacote de ajuda militar sueco, incluindo a produção conjunta de tanques ligeiros CV90 suecos, explicou Zelensky no Telegram.

"Faremos tudo o que for possível para garantir que os primeiros CV90 sejam produzidos na Ucrânia o mais rapidamente possível", acrescentou. "Tudo o que precisamos neste momento, temos de localizar e fabricar. E fá-lo-emos."