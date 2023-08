Caos no aeroporto de Orly após avaria no sistema de bagagens

Share this with email

Voos atrasados, alguns forçados a descolar sem as bagagens a bordo: uma "avaria inédita" de mais de 12 horas causou grandes perturbações na quinta-feira no aeroporto de Paris-Orly, em pleno pico de verão.

Esta falha "sem precedentes" de origem informática, que afetou cerca de 10.000 passageiros e 40 voos, foi identificada na madrugada de quinta-feira, quando começaram a funcionar as instalações de processamento de bagagens do Terminal 4 do segundo aeroporto francês.

Depois de uma mobilização das equipas técnicas durante todo o dia, "a triagem de bagagens foi retomada às 18h50", indicou à AFP o Grupo ADP, operador da plataforma.

"Os passageiros vão poder registar normalmente as suas bagagens para os voos previstos esta noite", disse o ADP na noite de quinta-feira, precisando que "todos os voos puderam partir normalmente" e que "nenhum foi anulado".

Segundo uma fonte do aeroporto, durante a avaria, as bagagens foram "processadas manualmente na grande maioria dos casos". Como resultado, "muitas malas ficaram retidas, com passageiros que partiram sem elas".

Com efeito, durante a tarde, a frente da entrada do Terminal 4 estava repleta de centenas de bagagens que foram empilhadas em carrinhos, atrás das fitas de segurança. Um pouco mais adiante, funcionários da ADP, com coletes cor de laranja, que as carregavam para autocarros, constatou uma jornalista da AFP.

"Vou de férias e não sei se terei as minhas malas"

A operadora garantiu, na noite passada, que "todas as medidas estão a ser tomadas para que as bagagens que ainda não foram entregues o sejam na próxima rotação".

O Terminal 4 acolhe companhias aéreas que voam para os países da França ultramarina ou do estrangeiro, nomeadamente o Magreb. Os outros terminais do aeroporto não foram afetados pela avaria.

Os aviões da Air Caraïbees e da French Bee tiveram que descolar sem as bagagens despachadas, confirmou à AFP March Rochet, presidente das duas empresas, evocando uma "situação crítica".

Esta avaria, que ocorreu "em período de ponta", do verão, “criou muita desordem”, lamentou, estimando os atrasos na descolagem dos aviões destas companhias “entre uma e três horas”.

Ao início da noite, o quadro de partidas do aeroporto de Orly parecia mostrar uma situação quase normal, com exceção de um voo da Tunisair para Tunes previsto com quase duas horas de atraso.

"Vou de férias e não sei se terei as minhas malas à chegada", lamentou Sonia Lawani, de 40 anos, que viajava com destino a Cotonu, no Benim.

Um medo partilhado por outras passageiras, como Karine Tourneur, consultora financeira de 55 anos, que esperou mais de uma hora para despachar a bagagem, sem saber se esta seguiria no mesmo voo que ela para a ilha de Reunião, o seu destino de férias. Por precaução, colocou algumas coisas, incluindo o fato de banho, na sua bagagem de mão.

Melhorar o serviço a pensar nos Jogos Olímpicos

Segundo o ADP, que apresentou as suas desculpas, "foram implementadas soluções paliativas em colaboração com as companhias aéreas", nomeadamente a transferência para outros terminais do aeroporto de Orly, ou mesmo para o Charles de Gaulle, a norte da capital.

Ler mais:

Setor aéreo começa bem o verão, apesar de inflação e dificuldades

"O que se passa em Orly não é aceitável, não podemos ter horas de problemas de triagem de bagagens", reagiu o ministro dos Transportes, Clément Beaune.

O governante apresentou em meados de julho uma série de medidas com o objetivo de melhorar a qualidade de serviço dos aeroportos franceses, especialmente tendo em conta os Jogos Olímpicos de 2024.

"É exatamente este tipo de assunto muito concreto que temos de monitorizar", afirmou o ministro, justificando que, "se um elo da corrente saltar, teremos uma grande dificuldade".

Este incidente aconteceu numa altura em se verifica um melhor começo do verão nos aeroportos parisienses em relação a 2022, com operações globalmente fluídas apesar dos níveis de tráfego próximos de 2019, antes da crise sanitária.

Segundo fonte do aeroporto, os sistemas de processamento de bagagens do Terminal 3 do Aeroporto de Orly sofreram interrupções recentemente, a 21 de julho e 1 de agosto.

Há um ano, 35.000 bagagens foram "desviadas" após uma greve de três horas dos funcionários do ADP no Charles de Gaulle.