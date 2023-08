Buscas por Émile continuam com cães que farejam cadáveres

Share this with email

O que aconteceu a Émile, o bebé de dois anos que desapareceu a 8 de julho na aldeia de Haut-Vernet, nos Alpes-de-Haute-Provence, continua por desvendar.

Três semanas depois, e após suspenderem as buscas durante 11 dias, as autoridades francesas retomaram a operação no final de julho, recorrendo a um drone e sete cães farejadores que estão preparados para encontrarem cadáveres, avançou a imprensa francesa.

Segundo informações da BFMTV e da franceinfo, confirmadas pelo Le Parisien, as novas investigações estão a decorrer num perímetro para lá da superfície de cinco quilómetros que era, até agora, o foco da polícia.

As buscas com os animais devem durar até à noite desta quinta-feira, e deverão permitir verificar que não existe nenhum corpo no entorno da aldeia. Até agora, tinham sido revistados 97 hectares de campos, bosques e terrenos íngremes, assim como as 30 casas e todos os veículos da aldeia.

Haut-Vernet está fechada ao público desde meados de julho por decisão do autarca local, François Balique, que justificou a decisão com a necessidade de proteger a família e os residentes de curiosos e daquilo a que chamou "turismo perverso".

O desaparecimento de Émile tem chocado França e a polícia tem várias teses em cima da mesa sobre o que terá acontecido ao menino, que poderá ter sido vítima de acidente, rapto ou homicídio.

"Todas as hipóteses permanecem válidas, nenhuma é favorecida e nenhuma é excluída", disse, no mês passado, Rémy Avon, procurador de Digne-les-Bains.