Bettel visita soldados luxemburgueses na Roménia

A missão do exército luxemburguês está estacionada na base militar de Cincu, a 200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Uma reunião com o primeiro-ministro romeno¸Klaus Werner Iohannis, e um encontro com os soldados luxemburgueses estacionadas na Roménia. São estes os pontos altos da agenda da visita de 8 horas que o primeiro-ministro luxemburguês, Xavie Bettel, realiza hoje à Roménia. O chefe do governo é acompanhado pelo ministro da Defesa, François Bausch.

Atualmente estão estacionadas na Roménia 27 soldados do exército luxemburguês. Esta equipa está localizada no campo militar de Cincu, situado a 200 quilómetros da fronteira ucraniana.

A missão que termina em julho de 2025 consiste em participar num pelotão de reconhecimento, integrado numa companhia belga, nos exercícios de missão de treino na Roménia para contribuir para a defesa dos países da OTAN.

“A agressão russa na Ucrânia com a anexação da Crimeia na primavera de 2014 provocou uma degradação das relações entre a OTAN e a Federação Russa”, escreve-se numa nota do ministério da Defesa luxemburguês. “O objetivo da missão na Roménia é: consolidar a defesa do flanco leste da Europa; afirmar a força do laço transatlântico e demonstrar a solidariedade, determinação e capacidade da OTAN de responder a todas as agressões”, sublinha o executivo do Grão-Ducado.

As atividades de vigilância reforçada “representam um empenho significativo por parte dos aliados recordando de forma tangível que um ataque contra um aliado é um ataque contra todos”, conclui o comunicado.