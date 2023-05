Atirador mata oito pessoas no Texas e é morto

Tiroteio

Entre as vítimas encontra-se uma criança do massacre que teve lugar sábado num centro comercial perto de Dallas.

Pelo menos oito pessoas foram assassinadas este sábado num centro comercial na cidade de Allen, nos Estados Unidos, e o atacante foi morto pela polícia, informaram as autoridades. Pelo menos uma das vítimas mortais é uma criança.

Um homem armado entrou num centro comercial da zona de Dallas, no estado norte-americano do Texas, no sábado, começou a disparar e matou oito pessoas antes de ser morto a tiro, informaram as autoridades.

"Encontrámos sete pessoas mortas no local. Transportámos nove pessoas para o hospital. Das que transportámos, duas morreram, entretanto", declarou Jonathan Boyd, chefe dos bombeiros de Allen, a cidade do nordeste do Texas onde ocorreu o tiroteio. As vítimas e os feridos têm entre 5 e 61 anos.

O tiroteio instalou o pânico no Allen Premium Outlets, um grande centro comercial na cidade de Allen, cerca de 40 quilómetros a norte de Dallas, que estava repleto de clientes no fim-de-semana.

Atirador morto

Um agente da polícia que não estava de serviço encontrava-se no centro comercial quando começaram os tiros, contou o chefe da polícia local, Brian Harvey. O agente "ouviu tiros, foi (ao local) do tiroteio, confrontou o suspeito e neutralizou" o indivíduo, disse o chefe da polícia local. Em seguida, ele pediu auxílio.

O corpo do atirador foi encontrado sem vida quando os reforços policiais chegaram, juntamente com os de outras seis pessoas. A polícia acredita que o suspeito neutralizado, cuja identidade ainda não é conhecida, "agiu sozinho".

Ler mais:

As imagens de vídeo divulgadas pela CNN mostram o atirador a sair de um sedan no parque de estacionamento do centro comercial e a abrir fogo.

Os EUA sofreram pelo menos 198 tiroteios em massa este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que define tiroteios em massa como aqueles em que quatro ou mais pessoas são mortas, sem incluir o autor do ataque.

Com AFP e Lusa