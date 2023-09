Asselborn e Costa juntos no Chile para assinalar 50 anos do golpe de Estado

Share this with email

O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn, e o primeiro-ministro português, António Costa, estiveram entre os governantes estrangeiros convidados pelo presidente chileno, Gabriel Boric, para assistir às cerimónias que assinalam os 50 anos do golpe militar no Chile, que a 11 de setembro de 1973 pôs fim ao regime democrático que governava o país e o mergulhou numa ditadura sangrenta, ao longo de quase duas décadas.

"Este golpe de Estado contra o Presidente Allende, democraticamente eleito, foi seguido de enormes sofrimentos, torturas e do desaparecimento de milhares de chilenos. O golpe de Estado levou ao poder um ditador, o General Augusto Pinochet, que impôs uma ditadura militar ao povo chileno de 1973 a 1990", recordou o ministro Jean Asselborn, na sua declaração. O ministro dos Negócios Estrangeiros representou o Luxemburgo nas cerimónias oficiais dos 50 anos do golpe militar.

Asselborn sublinhou também as palavras de António Guterres, referindo o facto de as cerimónias chilenas coincidirem com a celebração, também este ano, do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

As cerimónias tiveram lugar no palácio presidencial, La Moneda, em Santiago do Chile. © Créditos: AFP

"Sobretudo numa altura em que o mundo se confronta com violações flagrantes do direito internacional e pressões antidemocráticas em todos os continentes, é fundamental defender as regras universais da democracia", lembrou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês manifestou a esperança de que o assinalar desta data, em Santiago do Chile, "leve o mundo a compreender e a aceitar que só o respeito pelo Estado de direito e pelos direitos humanos o tornará melhor e mais justo".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, à esquerda, a cumprimentar o presidente do Chile, Gabriel Boric, e o primeiro-ministro português, António Costa, atrás, à direita.

Já o primeiro-ministro português, António Costa, evocou o 25 de Abril em Portugal, afirmando que as ditaduras têm sempre um fim.

"Foi com muito gosto que aceitei o convite do Presidente do Chile, Gabriel Boric, para estar presente nestas cerimónias. Hoje é um dia muito importante - um dia para se recordar que a democracia se conquista todos os dias e que todos os dias temos de reforçar a democracia para que permaneça viva", declarou o primeiro-ministro, numa breve mensagem em espanhol, citada pela Lusa.

António Costa lembrou que "se as democracias nunca estão adquiridas, também as ditaduras têm sempre um fim", dando como exemplo o caso português com o 25 de Abril de 1974 e o fim do regime do Estado Novo.

"Neste ano, em que celebramos os 50 anos do golpe militar no Chile, vamos também celebrar dentro de alguns meses os 50 anos da revolução dos cravos, que pôs fim a uma ditadura de 48 anos em Portugal", sublinhou.