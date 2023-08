Alemanha. Funcionário do Exército preso por espiar para a Rússia

O homem trabalhava no principal departamento de informática e logística do Bundeswehr (exército). Não é caso único.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um alemão que trabalhava para o exército foi detido na quarta-feira, no oeste da Alemanha, por suspeita de espionagem para o Kremlin.

O detido é "um forte suspeito de trabalhar para um serviço de inteligência estrangeiro", anunciou o Ministério Público alemão em comunicado.

O homem, conhecido como Thomas H., trabalhava no principal departamento de informática e logística do Bundeswehr (exército).



Desde maio, o alemão entrou em contato várias vezes com o consulado geral da Rússia em Bonn (oeste) e a embaixada russa em Berlim, “por sua própria iniciativa”, para oferecer os seus serviços, adianta o comunicado citado pela AFP.

Graças à sua função, o suspeito tinha acesso potencial a dados sensíveis sobre equipamento militar alemão, uma vez que estava no departamento responsável pelo teste, abastecimento e gestão da utilização de equipamento militar.

“Transmitiu informações que obteve no âmbito das suas atividades profissionais para que pudessem ser comunicadas a um serviço de inteligência russo”, disse o Ministério Público.

Thomas H. foi preso em Koblenz. A casa e local de trabalho também foram revistados. “Mantém-se a vigilância” face às ameaças de espionagem, declarou no X (ex-Twitter) o ministro da Justiça, Marco Buschmann, agradecendo aos investigadores por terem permitido a detenção de um “oficial alemão”.

Outros casos de espionagem

Esta detenção ocorre depois de os serviços de inteligência alemães lançarem um alerta contra o aumento da espionagem russa. As sanções contra Moscovo e o apoio militar ocidental a Kiev estão a provocar um "interesse crescente" do Kremlin na reunião de informações, disse o BfV (serviços secretos internos) no relatório anual publicado em junho.



A Alemanha é um dos principais fornecedores de equipamento militar da Ucrânia para repelir as tropas russas. Mas este caso não é único.

Em outubro de 2022, o chefe da agência alemã de segurança cibernética foi demitido, após revelações da imprensa sobre a sua "falta de distanciamento em relação à Rússia".



Um mês depois, um oficial da reserva alemão foi condenado a pena suspensa de um ano e nove meses, em Dusseldorf, por espionagem.

Uma outra investigação está em andamento contra um agente da inteligência alemã preso em dezembro passado, em Berlim, por suspeita de passar informações ao Kremlin.



Desde o início da guerra na Ucrânia, a Alemanha expulsou muitos diplomatas russos acusados ​​de ameaçar a segurança do país e decidiu, no final de maio, fechar quatro dos cinco consulados existentes, em retaliação às restrições impostas por Moscovo à sua própria representação diplomática na Rússia.