Alemã residente em Portugal desaparece no Caminho de Santiago

A jovem foi vista, pela última vez, a chorar no centro Grado, nas Astúrias. Quando chegaram ao local, as autoridades encontraram apenas a sua mochila.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Uma jovem alemã residente em Portugal está desaparecida desde a passada terça-feira, altura em que contactou pela última vez a família. Ao que tudo indica, Tamara Kemmer, que fazia o Caminho Primitivo de Santiago, o itinerário de peregrinação mais antigo, terá desaparecido em Grado, nas Astúrias.

Perante a falta de notícias da jovem, a sua família lançou um apelo nas redes sociais, onde indica que Tamara terá pernoitado num albergue do município de Moscón. Porém, fontes próximas do caso garantiram ao jornal La Voz del Trubia, que avançou com o desaparecimento, que a alemã não estava inscrita em nenhum alojamento da cidade.

Ler mais:As táticas da polícia para encontrar pessoas desaparecidas

Ainda segundo o periódico espanhol, a jovem terá sido vista a chorar no centro de Grado, na terça-feira. As pessoas que se aperceberam da situação alertaram as autoridades municipais para que lhe fosse prestado auxílio. Porém, quando os agentes chegaram ao local, encontraram apenas a mochila da peregrina.

A imprensa espanhola indica também que a jovem alemã estava a viver em Portugal, sem precisar a localidade.

O caso está a ser investigado pela Guardia Civil.