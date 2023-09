Água poluída provoca Alzheimer? Os erros que levaram à suspensão de material didático em São Paulo

O material, sob a forma de apresentações de diapositivos para serem exibidos nas salas de aula das escolas públicas, foi preparado pela Secretaria de Educação do estado de São Paulo.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A justiça brasileira suspendeu um material didático do Governo de São Paulo repleto de erros como dizer que há praias na cidade de São Paulo, que a água poluída provoca Alzheimer e que D.Pedro II acabou com a escravatura.

“Da leitura dos documentos, é possível constatar que no material digital existem erros de conteúdo, que merecem ser corrigidos pelo órgão responsável, sob pena de comprometer a qualidade da educação no estado e prejudicar o processo de aprendizado dos alunos”, escreveu na decisão a juíza Simone Casoretti.

A magistrada, segundo a Agência Brasil, estipulou ainda um prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão e uma multa de 10 mil reais (1.880 euros) por dia em caso de incumprimento.

O material, sob a forma de apresentações de diapositivos para serem exibidos nas salas de aula das escolas públicas, foi preparado pela Secretaria de Educação do estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil.

Um deles afirma, por exemplo, que a cidade de São Paulo tem praias, apesar de a mais próxima estar a mais de 70 quilómetros de distância.

Outro documento induz os alunos ao erro ao afirmar que a água poluída com mercúrio pode causar Alzheimer ou Parkinson.

Se tivessem seguido à risca esse material didático, os professores também teriam mencionado uma descoberta feita pelo físico Léon Foucault em 1985, apesar de ele ter morrido em 1868.

Ler mais:

Polémica com votos de luxemburgueses do Brasil

No material ainda é dito, de forma errónea, que, em 1888, D.Pedro II assinou a Lei Áurea, que encerrou a escravatura institucionalizada no Brasil, quando na realidade foi assinada pela sua filha, a Princesa Isabel.

De acordo com o portal de notícias G1, as autoridades do estado de São Paulo mandaram corrigir os erros e os responsáveis foram demitidos.