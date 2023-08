Aeroporto de Frankfurt debaixo de água. Caos e voos cancelados

Vídeos mostram as estruturas a ceder à pressão da água. Dezenas de voos foram cancelados.

Na noite de quarta-feira, chuvas fortes inundaram o aeroporto de Frankfurt-sur-le-Main, na Alemanha, gerando o caos.



Parte da pista ficou debaixo de água, como se pode comprovar pelos vários partilhados nas redes sociais. Vários passageiros tiveram de ficar dentro dos aviões durante horas devido ao nível da água.

Constrangimentos vão continuar

A assistência em terra no aeroporto foi interrompida por mais de duas horas e, consequentemente, mais de 20 voos com destino a Frankfurt foram desviados para outros aeroportos.



A empresa responsável pelo aeroporto disse, em comunicado citado pela Bloomberg, que as condições meteorológicas vão continuar a afetar a programação dos voos nesta quinta-feira e podem causar mais cancelamentos e atrasos.