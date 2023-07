Acidente, homicídio ou rapto? Émile não estava só com os avós quando desapareceu

De acordo com as autoridades, estavam presentes vários outros membros da família, mas nenhum dos pais.

Émile, o menino de dois anos e meio que desapareceu no sábado em Haut-Vernet, uma aldeia de 25 habitantes no sopé de Trois Evêchés, nos Alpes-de-Haute-Provence, não estava sozinho com os avós no dia em que o seu rasto se perdeu, disse o Ministério Público, citado pela AFP.

Segundo as autoridades, o menino terá chegado naquele dia a casa dos avós paternos para passar férias na aldeia, mas não estavam ali só os três. "Estavam presentes vários outros membros da família", mas nenhum dos pais, revelou o procurador de Digne-les-Bains.

"Depois de os familiares e os vizinhos terem feito as primeiras buscas, a primeira chamada para a polícia ocorreu por volta das 18h", explicou Rémy Avon.

Na quarta-feira, a imprensa francesa avançou mais detalhes sobre a família da criança. Segundo disse o autarca da aldeia, François Balique, à AFP, a família é natural de La Bouilladisse, uma comuna do departamento de Bouches-du-Rhône, no sopé da montanha Garlaban, e passa férias na aldeia há vinte anos, já que os avós maternos do menino têm ali uma segunda casa.

Família "muito religiosa" e discreta

A mãe de Émile, Marie, está na casa dos 20 anos e tem nove irmãos, alguns dos quais ainda adolescentes. Todos foram educados em regime de ensino doméstico, segundo o autarca de La Bouilladisse, José Morales, descrevendo a família como católica, "muito religiosa, discreta". "Viviam numa espécie de autossuficiência", acrescentou.

Segundo o diário regional La Provence, não frequentavam a paróquia local, uma vez que preferiam a missa em latim celebrada numa igreja em Marselha. Foi nessa cidade que os pais de Émile estudaram, tendo-se mudado há cerca de um ano para La Bouilladisse.

Émile foi visto pela última vez a 8 de julho, pelas 17h15, por dois vizinhos dos avós maternos, numa viela de Haut-Vernet. Desde então, desencadeou-se uma complexa operação de buscas no perímetro circundante, envolvendo várias unidades da polícia francesa, militares, cães e drones. Centenas de pessoas voluntariaram-se para ajudar nas buscas e foi criada uma linha telefónica exclusiva que já recebeu mais de 1.200 chamadas.

Até agora, a investigação não produziu "nenhuma pista, informação ou elemento que ajude a compreender o desaparecimento de Émile", admitiu o procurador de Digne-les-Bains, não descartando a possibilidade de encontrar "uma pista decisiva" entre a "massa considerável" de informação reunida no decurso das buscas e entrevistas aos habitantes da aldeia.

Acidente, homicídio ou rapto são algumas das teses em cima da mesa. "Todas as hipóteses permanecem válidas, nenhuma é favorecida e nenhuma é excluída", concluiu Rémy Avon na quarta-feira.